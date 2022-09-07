Ek yerleştirme uyarısı geldi: Sağlıkta ve hukukta kontenjan açığı yüksek













Üniversite adaylarının beklediği ek yerleştirmeler başladı. 1 milyon 287 bin 369 adayın tercih bildirdiği halde hiçbir yükseköğretim programına yerleşemediğini önemini vurgulayan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, hayallerine kavuşmak isteyen gençler için ek yerleştirmelerin büyük bir avantaj sağladığını kaydetti. Türkiye genelinde birçok üniversitede yüzde 15 civarında kontenjan açığı olduğunu kaydeden Batur, adayları yüksek kontenjanlı bölümleri tercih etmeleri noktasında uyardı.Ek yerleştirme başvuru koşulları hakkında açıklama yapan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “2022-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. 2022-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor” dedi.Adayların ek yerleştirme tercilerini bir uzmana danışarak ve daha dikkatli yapmaları gerektiği konusunda uyaran Serhat Batur, “Adayların öncelikle puanlarının yettiği yerleri tercih etmeleri, sıralamalarda ya da tercihlerin istatistiklerine bakmaları gerekiyor. Ek yerleştirmenin ilk yerleştirmeye göre farklı olan ve dikkat çeken noktası; adayın seçeceği bölümün kontenjanının dolup, dolmadığı görüyor olmasıdır. Seçilecek bölümün kaç puanla kapattığına bakarak, ona göre tercihler oluşturulmalı. Aday seçeceği bölümün puanının kendi puanından düşük olmasına dikkat etsin. Çünkü puanı seçeceği bölümün puandan düşükse, kesinlikle o bölüme yerleşemez. Bir de kılavuzlarda bazı bölümlerin puanlarının oluşmadığını görüyoruz. Yani bu dudum ek yerleştirmede tamamen kontenjanın dolmadığı anlamına gelir. Bu bölümlere de baraj sınırlaması yoksa aday puanıyla bu bölümleri tercih edebilir. Bir puan sınırlamasına gerek yok” dedi.Bu yıl bir milyon 200 binin üzerinde öğrencinin tercih yapmasına rağmen bir bölüme yerleşemediğini aktaran Batur, “Bu durumda adayların tercih ettikleri bölümlerin kriterlerine tam olarak dikkat etmedikleri anlaşılıyor. O nedenle tercihlerde bir uzmana danışsınlar. Tercih edilecek bölümün kaç kontenjanı olduğuna ve yüksek kontenjanlı bölümleri tercih etmeye dikkat etsinler. Bir de öğrencilerin puanları istedikleri bölümlere yetmeyebilir ama istedikleri bölüme eşdeğer bir programdan yatay geçiş yapma şansları var. Bu yıl bir bölüme girmeleri için şartlarını zorlamaları gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle kontenjanların arttığını söyleyen Batur, “Üniversite doluluk oranları yüzde 98. Bu oran üniversitelerde yalnızca yüzde 2'lik bir boşluk olduğu anlamına gelmiyor. Daha fazla bir boşluk var. Çünkü üniversiteye yerleşen adaylardan kayıt yaptırmayanlar oldu. Ayrıca bazı az tercih edilen bölümlerin kontenjanlarının arttığını gördük. İlk yerleştirmede yüzde 5 kontenjan boş görünse de ek yerleştirmelerde bu oranın yüze 10 ila 15 arasında olduğu görülebilir. Birçok üniversitede yüzde 10-15 oranında açıklık olduğunu görüyoruz” diye konuştu.Önceki yıllarda en iyisi bölümlerin dahi bu yıl kontenjanının dolmadığını kaydeden Batur, ” Bu yıl ilk kez hukuk fakültesinde binin üzerinde kontenjan boşluğu olduğunu görmüş olduk. Bu yıl hukuk okumak için bir avantaj. Ayrıca Türkiye genelinde mühendislik alanlarında 8 binin üzerinde bir kontenjan boşluğu var. Sağlık alanlarında ise binin üzerinde bir boşluk var. Sağlık bizi çok şaşırttı çünkü Türkiye genelinde sağlık en iyisi alanlardan. Bu alanların boşta kalması birçok öğrencinin hayallerini ek tercihte gerçekleştirmeleri için bir avantaj” ifadelerinde bulundu.İlk yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirmede de adayların 24 tercih hakkı olduğunu belirten Batur, “Adaylar 24 tercihi yazarken, ilk sırada garanti girebilecekleri, kontenjanlarının yüksek olduğu bölümleri yazsınlar. Bu sene 370 puan kazanan öğrencilerin dahi açıkta kaldığını gördük. Bunun nedeni puanlarından çok uzakta olan, kontenjanı az olan yerlerin tercih edilmesidir. 24 tercih çok gözükebilir ama 24 tercihi doldurmak çok kısa sürede gerçekleştir. Öğrenci puanı yüksek olsa dahi yanlış tercih yaptığı için açıkta kalabilir. Bundan dolayı adaylar en azından son 10 tercihlerini kontenjanı yüksek olan, puanı daha az olan bölümler üzerine yapsınlar” dedi.