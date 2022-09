Ek yerleştirmeyle 122 bin gence üniversiteli olma kapısı aralandı

Üniversite tercihinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile üniversiteye gitme şansına sahip olabilecekler. Bu yıl hukuk, sağlık ve mühendislik gibi bölümlerde dahi ciddi kontenjan açığının olması üniversite adayları için büyük avantaj sağlıyor. Hemen hemen her bölümde ve birçok üniversitede kontenjan boşluğu olduğunu hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri -Rehberlik Uzmanı Sebahattin Kutlu, uzmanlara danışılarak, dikkatle hazırlanan tercih listeleriyle 122 bin gencin üniversiteli olma hayallerinin gerçek olabileceğini belirtti.Ek yerleştirmede önemsenmesi gereken çok ciddi bir kontenjan sayısı olduğunu kaydeden Kutlu, “Yaz döneminde 900 bin kontenjan için tercih maratonuna girilmişti. Adaylar üniversiteye yerleşti ve 13 bin kişilik bir kontenjan açıkta kalmıştı. Bir de yerleşip kaydolmayan öğrenciler oldu. Bunlar da eklendiğinde an itibariyle ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda 122 bin kişilik üniversite kontenjanı var” dedi.Ek yerleştirme yapabilmek için gerekli kriterler olduğunu belirten Kutlu, “Herhangi bir üniversiteye yerleşmemiş aday arkadaşlarımızın tamamı ek yerleştirmeden yararlanabilir. Kontenjan kılavuzunu inceleyip, kendilerine uygun bölümleri bulup, taban puanlara dikkat ederek tercihlerini yapabilirler. Bunun dışında adayın bir kısmı yazabilmesi için o bölümün taban puanı kadar bir puan topladı olması da gerekiyor. Aday kendi puanının bir puan üstünde olan bölümleri dahi yazamaz. Bölümlerin taban puanları oluştuğu için adayın da en az taban puan kadar bir puanı olmalı. Adaylar kendi puanlarının tuttuğu bölümleri tercih edebilecekler. Ek yerleştirmelerin ilk tercihten bir farkı da tercih yapabilmek için belli bir ücret yatırılması gerekiyor. Bu ücreti ayın 14'üne kadar yatırmaları gerektiğini unutmasınlar. Tercihler ise ayın 13'üne kadar yapılabilecek” ifadelerini kullandı.Üniversiteye yerleşen ama kayıt yaptırmayan birden fazla öğrencinin olmasının da ek tercihte kontenjanı arttırdığı söyleyen Kutlu, “Birçok aday tam olarak bir araştırma yapmadan tercih yaptı. Sonrasında baktılar ki bu bölümler ya da üniversiteler kendileri için uygun değil. Kayıt yaptırmamaların bir nedeni de yurt ve yerleşme meselesi olabilir. Dolayısıyla ilk tercihte boş kalan 13 binlik kontenjan, kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle 122 bine çıktı. Geçmiş yıllarda ise yüzde 12'lik kayıt olmama oranı oluyordu. Bu sene de yaklaşık bu civarda kayıt yaptırmama oranı oldu. Ağırlık olarak ön lisansta kayıt yaptırılmadığını gördük. Nitekim ek yerleştirme sayesinde 122 bin gencimize üniversiteli olma şansı doğdu” diye konuştu.Bu yıl hukuk, sağlık ve mühendislik gibi alanlarda önceki yıllara oranla kontenjan boşluğunun yüksek olmasının nedenini bu bölümlerdeki başarı sıralaması şartı olarak yorumlayan Kutlu, “Bu yıl barajlar kaldırıldığı için tercih yapabilen aday sayısı bundan önceki yılın iki katına çıktı. Ancak adaylar istedikleri her bölümü seçemedi çünkü bazı bölümlerde başarı sıralaması şartı var. Yani aday tıp fakültesini tercih etmek için ilk 50 bin, diş hekimliğini tercih etmek için ilk 80 bin, mühendislikler için ilk 300 bin ve hukuk okumak için 125 bin başarı sıralamasına sahip olmalı. Bu alanların içerisinde kontenjan bakımından kendi dağılımları da var. Baktığımız zaman mühendisliklerde; bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliğinde bütün kontenjanlar dolarken, önceki yıllarda doluluk oranı daha sık olan inşaat mühendisliği ve mimarlık gibi bölümlerde daha sık boşluk oluştu” ifadelerinde bulundu.