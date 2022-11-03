Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği nokta ağızları açık bıraktı







2022 TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANI







TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE AYLIK DEĞİŞİM

Ekonomik zorlukların bu kadar arttığı ve aynı zamanda maaşların da bir alda hiç olduğu şu dönemlerde geln üst üste zam haberleri vatandaşı çileden çıkartmaktadır. Bununla beraber TEFE ve TÜFE 2022 Ekim ayı enflasyon oranları da netleşti. İşte, enflasyon oranlarına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır Ekim ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber yüzde 3.54 artan enflasyon verilerine göre yıllık oran ise 85.51 oldu. Bununla beraber ise artış gösteren kira fiyatarı için hesaplamalar yapılırken 12 aylık enflasyon ise yüzde 65,26 olarak belirlendi.Bir önceki yıla göre en az artış gösteren grup haberleşmeyle yüzde 33,48 olurken en yükse ise ulaştırmayla % 117,15 oldu. Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu.2022 Ekim ayı endekste kapsanan 144 temel başlık içerisinde amaca göre planlama yapılmıştır. 4 temel başlığın endeksinde değişim olmazken 13 başlıkta ise değişim gözlemlendi. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.