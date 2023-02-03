GÜNDEM
03 Şubat 2023 - 11:19

Ekip çalışmalarını bitirdikten sonra saat 08:00'de trafiğe kapatılan yol, 10:15'te yeniden açıldı. Kaza yapan otobüsün yolcuları başka bir otobüse bindi.

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu-Yedigöller mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen ardından yolu kapatan araçlar İstanbul yoluna ulaşımın sağlanmamasına neden oldu. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralanırken, ekip çalışmalarını bitirdikten sonra saat 08:00'de trafiğe kapatılan yol 10:15'te yeniden açıldı.

GÜNDEM
03 Şubat 2023 - 11:19
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Ekip çalışmalarını bitirdikten sonra saat 08:00'de trafiğe kapatılan yol, 10:15'te yeniden açıldı. Kaza yapan otobüsün yolcuları başka bir otobüse bindi.


Kaza, TEM yolu üzerindeki Çaydurt mevkiinde saat 08.00'de meydan geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan TIR, karlı ve kaygan yolda hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve yolu kapattı. Kazaya arkadan gelen 3 binek otomobil, bir TIR ve bir otobüs de karıştı.

Bolu-Yedigöller'de zincirleme kaza

İSTANBUL'A ULAŞIM SAĞLANAMADI



İlk bilgilere göre zincirleme kazalarda 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışlı bir yolda meydana gelen kaza, kilometrelerce uzanan araba kuyruğuna neden oldu.

Bolu-Yedigöller'de zincirleme kaza

İstanbul'a ulaşım engellendi. Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Bolu-Yedigöller'de zincirleme kaza

TEM Otoyolu Bolu’ya bağlı Çaydurt mevkiinde üç otomobil, iki TIR ve bir otobüsün karıştığı kazada hafif yaralanan 5 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada arka arkaya 7 araç çarpıştı. Kazada araçlarda hasarlar meydana geldi. Ekip çalışmalarını bitirdikten sonra saat 08:00'de trafiğe kapatılan yol, 10:15'te yeniden açıldı. Kaza yapan otobüsün yolcuları başka bir otobüse bindirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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