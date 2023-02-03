Ekip çalışmalarını bitirdikten sonra saat 08:00'de trafiğe kapatılan yol, 10:15'te yeniden açıldı. Kaza yapan otobüsün yolcuları başka bir otobüse bindi.







İSTANBUL'A ULAŞIM SAĞLANAMADI







Kaza, TEM yolu üzerindeki Çaydurt mevkiinde saat 08.00'de meydan geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan TIR, karlı ve kaygan yolda hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve yolu kapattı. Kazaya arkadan gelen 3 binek otomobil, bir TIR ve bir otobüs de karıştı.İlk bilgilere göre zincirleme kazalarda 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışlı bir yolda meydana gelen kaza, kilometrelerce uzanan araba kuyruğuna neden oldu.İstanbul'a ulaşım engellendi. Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.TEM Otoyolu Bolu’ya bağlı Çaydurt mevkiinde üç otomobil, iki TIR ve bir otobüsün karıştığı kazada hafif yaralanan 5 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada arka arkaya 7 araç çarpıştı. Kazada araçlarda hasarlar meydana geldi. Ekip çalışmalarını bitirdikten sonra saat 08:00'de trafiğe kapatılan yol, 10:15'te yeniden açıldı. Kaza yapan otobüsün yolcuları başka bir otobüse bindirildi.