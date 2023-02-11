Ekmeğe una zam yolda! Resmen açıklandı: İşte zam tarihi...







EKMEK ZAMMI KAPIDA







Edinilen son bilgilere göre büyük şehirlerde daha yakın zamanda zamlanan ekmek fiyatlarına yeni bir zam daha kapıda. Peki ekmek fiyatları ne kadar olacak? Ekmek ne zaman zamlanıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sık sık zam gelen temel gıdalardan biri olan ekmek fiyatları büyük şehirlerde 5 TL'yi buldu. Gelen son haberlere göre ekmeklere yine zam geliyor. Ekmek fiyatlarındaki artışı ham maddeye gelen zamların etkilediği de biliniyor. Şubat ayında buğday fiyatlarında yapılan zamların artması ekmek fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılacağını akıllara getirdi. Buğday fiyatları son olarak şu şekilde belirlendi;-Sert buğday Güneydoğu birinci grup 8 bin 900 TL -Sert buğday Güneydoğu ikinci grup 8 bin 700 TL -Sert buğday Güneydoğu üçüncü grup 8 bin 500 TL -Ekmeklik buğday birinci grup 7 bin TL -Ekmeklik buğday ikinci grup 6 bin 500 TL -Ekmeklik buğday üçüncü grup 6 bin 450 TL -Ekmeklik yemlik buğday 6 bin 250 TL -Çakır arpa 6 bin 200 TL -Beyaz arpa İç Anadolu 6 bin 50 TL -Kırmızı kabuklu mercimek 14 bin 500 TL -Mısır birinci grup 5 bin 700 TL -Mısır ikinci grup 5 bin 500 TL -Mısır üçüncü grup rutubetli 5 bin 350 TL