Ekmek fiyatları o ilde dip yaptı! Her ilde 5 orada 2,75 TL: İndirim başladı!







O İLDE EKMEK FİYATLARINA İNDİRİM YAPILDI







Ekmek fiyatlarının son zamanlarda özellikle büyük şehirlerde zamlanması vatandaşı zorlamaya başladı. Bu zamlara rağmen bir ilde ekmek fiyatlarına indirim geldi! Peki nerede ekmek 2.75 TL'ye satılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Özellikle büyük şehirlerde ekmek fiyatları 5 TL'yi buldu. Ancak bu zamlara rağmen yaşanan rekabetler sonrasında bazı market ve fırınlarda 200 gram ekmek fiyatı 2.75 TL'ye satılırken 2.75 TL'ye düşürüldü. Vatandaş bu durumdan memnunken fırıncılar bu duruma isyan etti. Aynı zamanda ildeki birçok fırının hijyen açısından denetlenmesi gerektiği de belirtildi. Ekmek üretimcisi olan Adnan Kuşçu konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;'Çankırı'da yaşanan haksız rekabet sonrasında hijyen şartlarının sağlanmadığı ortamlarda üretim yapılması herkesi etkiliyor. Üretilen ekmekler bakkal ve marketlerde 200 gramı 3.75 TL'ye satılırken onlar 2.75- 3 TL gibi rakamlara satılıyor. Bunun asıl sebebi müşterilerini kaybetmemek. Bakkalların bu fırınlara iskonto bedeli talep etmesiyle birlikte müşteri kaybedeceklerini biliyorlar. Ne yazık ki pazar darlığı var ve fırınlar çok fazla. Fırınların birçoğu verimsiz şekilde hijyenik olmayan ortamlarda çalışıyor. Bu rekabetin önüne geçilmesi ancak Çankırı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimlerle olacaktır. Bu durum hem haksız rekabeti bitirir hem de hijyenik ortamlarda ekmek üretimi olması sağlanır.'