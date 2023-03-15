EKONOMİ
15 Mart 2023 - 17:02

Ekmek fiyatlarına kallavi indirim! O şehirde 2,75 TL'ye düştü: O tarihten itibaren geçerli olacak

Garanti Bankası'ndan emeklilere, 7.500 TL'ye varan promosyon kampanyası

EKONOMİ
15 Mart 2023 - 17:02
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Ekmek fiyatlarına kallavi indirim! O şehirde 2,75 TL'ye düştü: O tarihten itibaren geçerli olacak
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Bankalar promosyon kampanyalarında yoğun bir rekabete girerken, emekliler de bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Birçok kamu ve özel banka kampanyaları kapsamında promosyon ödemeleri sunarken, bankalar arasındaki rekabet de devam ediyor. 

Garanti Bankası Emekli Promosyonları

Garanti Bankası, emeklilere yönelik son promosyon kampanyasını Mart 2023'te duyurdu. Garanti Bankası'nın emeklilere sunduğu emekli promosyon ödemeleri maaşlarıyla orantılı olarak artıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını 3 yıl boyunca Garanti Bankası'ndan almayı taahhüt eden emeklilere 4.500 TL'den başlayan promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarlarına paralel olarak artacak. 



3.500 TL  altı 4.500 TL 

3.500 TL - 7.500 TL arası 5.250 TL 

7.500 TL - 10.000 TL arası 6.750 TL 

10.000 TL üzeri 7.500 TL

Garanti Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri

Garanti Bankası Promosyon Ödemesine Nasıl Başvurulur?

Garanti Bankası'nın sunduğu emekli promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen emekliler, Garanti Bankası'nın resmi işlem kanalları üzerinden promosyon ödemelerine başvurabilir ve maaş transfer işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca Garanti Bankası emekli promosyon kampanyası ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden gerekli tüm bilgilere ulaşabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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