GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 00:16

Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmek fiyatları değişti mi? Ekmek fiyatları 2022

Ekmeğin fiyatına zam gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar bu konuda araştırmalarını yapıyorlar. İşte ekmeğin güncel fiyatı...

GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 00:16
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Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmek fiyatları değişti mi? Ekmek fiyatları 2022


Gıdaya yapılan zamlar sonrası bir çok kişi ekmeğe de zam geleceğine dair yorumlarda bulunmuşlardı. Peki bu yorumlar ne kadar doğru, ekmeğe zam geldi mi? İşte cevabı...

Ekmeğe zam mı geldi?

İTÖ (İstanbul Ticaret Odası) ile çalışan fırınlarda ekmeğin fiyatına %33.3'lük bir zam yapıldı. Daha önce alınan bir kararla ekmek 3 TL'den satılıyordu. Ekmeğin fiyatının belirlenmesi adına İTÖ Temmüz ayında meclis toplanıtısı yaptı.

Ekmeğin fiyatı kaç TL oldu?



Yapılan oylamanın sonucunda İstanbul ili için "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" denilerek hazırlanmış olan Azami Ekmek Tarifesi meclis sonunda kabul gördü. Bir önceki tarifede ekmeğin 1 kliogramı 14.28 TL olarak belirkenmiş 230 gramlık ekmek ise raflarda 3 TL'den satılmaya başlanmıştı. Alınan yeni kararla beraber ekmeğe %33,3'lük zam gelmiş oldu ve 230 gramlık ekmek 4 TL'ye yükseldi. Fakat resmi fiyat 4 TL olsa da bir çok fırında ekmek 4.5 TL'den satılıyor hatta bazı semtlerde ekmeğin fiyatı 5 TL'ye kadar yükselmiş durumda...

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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