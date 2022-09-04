MAGAZİN
04 Eylül 2022 - 14:24

Ekmek Teknesi'nde Mehpare karakteriyle adından söz ettiren Mehtap Bayri'nin diğer mesleği şaşkınlık yarattı! Ünlü oyuncu bu mesleğiyle ödül aldı

Türk dizi tarihinin bir döneme damgasını vuran ve unutulmaz dizilerinden biri haline gelen "Ekmek Teknesi", sahaya sektör içerisine kazandırdığı yıldızlarla da anıldı. Nusret Baba'nın en büyük kızı Mehpare karakteri ile gönüllere giren deneyimli oyuncumuz Mehtap Bayri, yeni mesleğiyle şaşkınlık yarattı. Oyunculuğuyla dizinin aranan isimler arasında yer alan Bayri, iş hayatına atıldı. Detaylar haberimizde...

MAGAZİN
04 Eylül 2022 - 14:24
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Ekmek Teknesi’nde Mehpare karakteriyle adından söz ettiren Mehtap Bayri’nin diğer mesleği şaşkınlık yarattı! Ünlü oyuncu bu mesleğiyle ödül aldı


Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu Mehtap Bayri, 90'lara damga vuran ve Ebru Gündeş'in başrolde olduğu Fırtınalar dizisiyle televizyon dünyasında yerini aldı. Deli Yürek'ten sonra Ekmek Teknesi dizisinde rol almıştır.

mehtap bayri



Dizide evin en büyük kızıdır. Ekmek Teknesi Mehpare rolüyle sevilen Mehtap Bayri, "Allah canımı alsa da kurtulsam" repliği ile anılır.

Usta oyuncu Mehtap Bayri ile ilgili bilinmeyen bir bilgi ortaya çıktı.

mehtap bayri

Oyuncu Mehtap Bayri, kendi markası olan zeytinyağı ile ödüle layık görüldü.

Fransa'nın ardından Amsterdam'dan ödülle dönen Bayri, "İkisi yerel ikisi uluslararası olmak üzere bugüne kadar girdiğim 4 yarışmadan da ödül aldım. Toplam 3 altın, bir özel ödülüm var. Muğla'ya bir söz vermiştim. Memecik zeytinini ve Muğla'nın adını tüm dünyaya duyuracağım demiştim. Bu sözü tuttuğum için, ülkemi temsil ettiğim için çok gururluyum. Hepsi babam için" ifadelerine yer verdi.

Almış olduğu ödüllerin kendine cesaret verdiğini ifade eden Bayri, daha çok iş hayatına atılacağının altını çizdi.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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