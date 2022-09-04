Ekmek Teknesi’nde Mehpare karakteriyle adından söz ettiren Mehtap Bayri’nin diğer mesleği şaşkınlık yarattı! Ünlü oyuncu bu mesleğiyle ödül aldı













Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu Mehtap Bayri, 90'lara damga vuran ve Ebru Gündeş'in başrolde olduğu Fırtınalar dizisiyle televizyon dünyasında yerini aldı. Deli Yürek'ten sonra Ekmek Teknesi dizisinde rol almıştır.Dizide evin en büyük kızıdır. Ekmek Teknesi Mehpare rolüyle sevilen Mehtap Bayri, "Allah canımı alsa da kurtulsam" repliği ile anılır. Usta oyuncu Mehtap Bayri ile ilgili bilinmeyen bir bilgi ortaya çıktı.Oyuncu Mehtap Bayri, kendi markası olan zeytinyağı ile ödüle layık görüldü. Fransa'nın ardından Amsterdam'dan ödülle dönen Bayri, "İkisi yerel ikisi uluslararası olmak üzere bugüne kadar girdiğim 4 yarışmadan da ödül aldım. Toplam 3 altın, bir özel ödülüm var. Muğla'ya bir söz vermiştim. Memecik zeytinini ve Muğla'nın adını tüm dünyaya duyuracağım demiştim. Bu sözü tuttuğum için, ülkemi temsil ettiğim için çok gururluyum. Hepsi babam için" ifadelerine yer verdi. Almış olduğu ödüllerin kendine cesaret verdiğini ifade eden Bayri, daha çok iş hayatına atılacağının altını çizdi.