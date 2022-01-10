Ekmek ve sigara satışları zincir marketlerden geri alınıyor!













Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın düzenlediği 27. olağan kongre toplantısına katılan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken zincir marketlere ekmek ve sigara satma yasağının getirileceğini açıkladı.Kongrede yaptığı konuşmasında yeni perakende yasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve getirilecek yeni düzenlemelerle birlikte tüm zincir marketlerin ekmek ve sigara satmalarının önüne geçileceğini söyledi. Söz konusu ürünlerin bakkalların satmasına ilişkin bir Devletin süt kademelerinden aldıkları izinle başlattıkları çalışma sonucunda bir yasa teklifi hazırladıklarını belirten Palandöken, bu teklifini de Meclis gündemine sunduklarını açıkladı.