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10 liranın arkasında kimin resmi var? 10 TL'nin arkasında kim var? 10 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler

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10 liranın arkasında kimin resmi var? 10 TL'nin arkasında kim var? 10 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
Türk Liraların her birinde farklı birinin resmi yer alırken 10 TL'nin arkasında kim olduğu merak konusu oldu. Her banknotun önünde Mustafa Kemal Atatürk bulunurken arkalarındaki kişiler ise araştırılmaya başlandı. 10 TL'nin arkasında kim var? İşte detaylar...

6 adet bulunan banknotlarda farklı isimler yer alıyor. 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'nin önlerine Mustafa Kemal yer alırken arka yüzlerinde ki Türk büyüklükleri farklılık gösteriyor. Peki 10 TL'nin arkasında kim var?

10 TL arkasındaki kim

10 TL'nin arkasında yer alan kişi Cahir Arf'dır. Dünyaca ünlü bir matematikçi Cahir Arf, Arf Sabiti, Arf Halkaları ve Arf Kapanışları gibi terimlerin isim babası. Hesse-Arf Kuramı'nı geliştirdiği Alman matematikçi Helmut Hesse ile beraber çalıştı. Göttinden Üniversitesi'nde doktora yapan Cahit Arf, TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanıdır. 

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