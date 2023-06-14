10 liranın arkasında kimin resmi var? 10 TL'nin arkasında kim var? 10 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler

Türk Liraların her birinde farklı birinin resmi yer alırken 10 TL'nin arkasında kim olduğu merak konusu oldu. Her banknotun önünde Mustafa Kemal Atatürk bulunurken arkalarındaki kişiler ise araştırılmaya başlandı. 10 TL'nin arkasında kim var? İşte detaylar...