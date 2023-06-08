10 taksitle ucuz kurbanlık alabilirsiniz! O markette ayda 490 TL taksitle 16 kg koç alabilirsiniz!

Kurban Bayramı yaklaşırken, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki vatandaşlar, 2023 yılında güncel kurbanlık fiyatlarını merak etmeye başladı. Ülkenin önde gelen dev market zincirleri, bayram öncesi kurbanlık fiyatlarını açıkladı ve bu bilgiler dört bir yanındaki insanlar tarafından heyecanla beklenmeye başladı.

Türkiye genelinde bulunan büyük market zincirleri, tüm illerdeki şubelerinde uygun fiyatlı kurbanlıklar sunuyor. Özellikle bir market zinciri, 10 taksit imkanıyla sadece 4.990 TL karşılığında 16 kilogramlık bir koç kurbanlık sunuyor. Bu avantajlı fiyat, vatandaşların dikkatini çekerek arayışlarını başlatıyor.

A101, Migros, CarrefourSA gibi popüler marketler, kurbanlık fiyat listelerini yayınladılar ve müşterilerine geniş bir seçenek sunuyorlar. Farklı kilo ve cinslere sahip kurbanlıklar, herkesin bütçesine ve tercihlerine uygun olarak belirlendi.

Bu marketlerin kurbanlık fiyat listeleri, müşterilere uygun fiyatlarla kaliteli kurbanlık seçenekleri sunmayı hedefliyor. Vatandaşlar, bu listeleri inceleyerek ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun kurbanlığı seçebilirler.

A101'DE KURBANLIK FİYATLARI





MİGROS'TA KURBANLIK FİYATLARI





CARREFOUR'DA KURBANLIK FİYATLARI





Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, marketlerdeki bu kurbanlık fiyatları, vatandaşların planlamalarını yapmalarına ve bayram hazırlıklarını tamamlamalarına yardımcı oluyor. Herkes, bu güvenilir market zincirlerinde uygun fiyatlı ve kaliteli kurbanlıkları bulabilecekleri için memnuniyetle beklemeye başladı.

Bu bilgilerle birlikte, vatandaşlar Kurban Bayramı'na hazırlanırken, uygun fiyatlı kurbanlık seçeneklerinden faydalanabilir ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirebilirler.