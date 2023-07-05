18 yaş üzerine müjde geldi! 3800 TL'den 33 bin TL'ye ödeme var: Başvuru yapanlar PTT'ye koşacak

Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zamla beraber güncel rakam 11.406 TL olarak güncellendi. Bununla beraber sosyal yardım alan kişiler ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak güncel ödemelerin rakamları haberimizde.

Asgari ücrete gelen zamla beraber aynı oranda işsizlik ödemelerinde artış bekliyor. Milyonlarca çalışan maaşının artışıyla beraber gözlerini kıdem tazminatına çevirdi. Güncel olarak kıdem tazminatının hesaplanması 10 bin 8 TL üzerinden gerçekleşiyor.

Çalışanların maaşları üzerinden kesilen damga verisi her yıl için 9.932 TL olarak belirleniyor. Asgari ücretli olarak çalışan bireyin kıdem tazminatı yıllık 13.414 TL olarak belirlendi. Damga vergisi kesintisi 1 yıllık kıdem tazminatıyla 13.312 TL olarak hesaplara geçiriliyor.

Yeni yılla beraber yapılan zamlar üzerine en düşük işsizlik maaşı 5.365 TL yerine 10 bin 731 TL olacak. Maaş üzerinden yapılan vergi kesintisi sonrasında eline geçen en yüksek maaş 10.649 TL'dir.





STAJYER ÜCRETİ BELLİ OLDU

bir iş yerinde görev alanların sayısı 20'den az olduğunda 1.276, daha fazla çalışanı olanlar 1.552 TL ödeme alır. Kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine ödenecek rakam 4.253 TL'dir.

İHBAR TAZMİNATI YENİ RAKAMI

Asgari ücretlilerin maaşlarına gelen zam sonrasında ihbar tazminatında da artış yaşandı. İş Kanunu'na bakılarak iş yerinde çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçilere 4 hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta, 3 yıldan fazla olan işçilere ise 8 hafta tazminat ödemesi hesaplarında yer alır.

RAPOR PARASI AÇIKLANDI

Asgari ücretlilere verilecek günlük rapor parası ayakta tedavi için 166,80, ayakta tedavide 222,40 TL. Temmuz zamıyla beraber yatarak tedavi için 223,57 TL ve ayakta tedavi için 298,90 TL ödeme yapılır.