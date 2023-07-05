1800 prim günü detayıyla erken emeklilik kapısı açılıyor! Tek detayı bilenler emeklilik biletini alacak

Emeklilik hayali kuran birçok vatandaş için umut verici bir gelişme yaşandığı belirtiliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte birçok kişinin emeklilik hakkına kavuştuğu ve farklı meslek gruplarında çalışan dezavantajlı gruplara da erken emeklilik imkanı tanındığı haberleri gündeme geldi. Bu gelişme, milyonlarca vatandaşın erken emeklilik fırsatından yararlanmak istemesine ve vergi indirimi taleplerinde bulunarak nasıl emekli olabileceklerini merak etmelerine sebep oldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, bu konuda detayları anlattı. Yılmaz, vergi indirimi talebinde bulunarak erken emeklilik imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların belli kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini belirtti. Bu kriterler arasında çalışma süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörlerin bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, erken emeklilik için vergi indirimi talebinde bulunacak vatandaşların öncelikle SGK'ya başvuruda bulunmaları gerektiğini vurguladı. Başvurunun ardından ilgili merciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda vergi indirimi hakkı kazanacak olan vatandaşların, emeklilik haklarını elde edebilecekleri söylendi.

VERGİ İNDİRİMİ 4 BİN 400 TL'YE VARIYOR





Yılmaz'ın açıklamasına göre, engelli indirimi, vazife malullüğü, ve meslek hastalığı gibi durumları olanlar bu gruba girer. Hastalığıyla ilgili bir rapor alındığında, yüzde 80 ve üzeri dereceye sahipse 4,400 TL, yüzde 69-79 arası dereceye sahipse 2,600 TL, yüzde 40-59 arası dereceye sahipse 1,100 TL vergi indirimi yapılarak net maaşları pozitif yönde artırılır.



Yılmaz, 2008 öncesi işe giren ve birinci derece engelli raporu olan kişilerin, 15 yıl sigorta başlangıcından sonra belirli bir süre ve prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde doğrudan emekli olabileceklerini belirtti. İkinci derece engelli raporu olanlar için ise 15-18 yıl arası süre ve 3,600-4,000 gün prim ödeme şartı bulunur. Üçüncü derece engelli raporu olanlar için ise 15-20 yıl arası süre ve 3,600-4,400 gün prim ödeme şartı geçerlidir.



Ayrıca çeşitli meslek hastalıkları nedeniyle etkilenen kişilerin de erken emeklilikten yararlanabileceğini belirten Yılmaz, "malulen emeklilik" olarak nitelendirilen bir durum olduğunu ifade etti. Bu durumda, sigorta başlangıcından itibaren 10 yıl süre geçmesi gerekmekte ve 1,800 prim günü ile yüzde 60 ve üzeri dereceye sahip bir heyet raporu bulunmalıdır.

