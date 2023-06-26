  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. 181 Metrelik Kruvaziyer Marmaris'e Uğradı

181 Metrelik Kruvaziyer Marmaris'e Uğradı

Yayınlanma:
181 Metrelik Kruvaziyer Marmaris'e Uğradı
Antalya Limanı'ndan sonra Marmaris'e uğrayan 181 metrelik kruvaziyerde 460 yolcu ve 430 personel bulunuyor. Turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdikten sonra Dalyan Kaunos gezisine katıldılar.

Antalya Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 460 yolcu ve 430 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı
TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı
Yatırımcılar dikkat! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Yatırımcılar dikkat! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Asgari ücret zammı geldi, onu vurdu! Uzman isim ekmeğin yeni fiyatını açıkladı
Asgari ücret zammı geldi, onu vurdu! Uzman isim ekmeğin yeni fiyatını açıkladı
Eski ekonomi bakanından memur ve emekli maaşı açıklaması! Bu detayı kimse bilmiyordu
Eski ekonomi bakanından memur ve emekli maaşı açıklaması! Bu detayı kimse bilmiyordu
Araç sahiplerine kötü haber! Depoları fulleyin: Bayram öncesi büyük zam duyuruldu
Araç sahiplerine kötü haber! Depoları fulleyin: Bayram öncesi büyük zam duyuruldu
O kurum ucuz kurbanlık satacak! Son fırsat geldi çattı: Elini çabuk tutan alacak
O kurum ucuz kurbanlık satacak! Son fırsat geldi çattı: Elini çabuk tutan alacak
Cumhurbaşkanlığı müjdeyi patlattı! 18-25 yaş arası gençlere 1000 TL bayram harçlığı sürprizi
Cumhurbaşkanlığı müjdeyi patlattı! 18-25 yaş arası gençlere 1000 TL bayram harçlığı sürprizi