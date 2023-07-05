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1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu geldi! O kişilere EYT piyangosu vurdu: İşte son nihai tablo

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1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu geldi! O kişilere EYT piyangosu vurdu: İşte son nihai tablo
EYT konusunda yapılan düzenlemelerle birlikte, 48-56 yaş aralığındaki kişilerin emeklilik hakkı elde etme şansı arttı. Bu düzenlemelerle birlikte, 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik tablosu oluşturuldu. İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birçok kişi emeklilik hakkını elde etmiştir. Ancak bazı kişiler hala tam olarak emekli olamamış veya kısmi emeklilikten yararlanmak istemektedir. Bu durumda kısmi ve kademeli emeklilik seçenekleri önem kazanmaktadır.

GEREKLİ ŞARTLAR

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Kısmi emeklilik, belirli bir yaşın altında çalışanların kısmi olarak emekli olabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu durumda kişiler, belirli bir süre çalışmaya devam ederken aynı zamanda emekli maaşı da almaktadır. Kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır. Ayrıca 10, 12.5 veya 15 yıl prim ödeme şartlarını da yerine getirmek gerekmektedir.

Kademeli emeklilik ise belirli bir yaşın altında olan sigortalıların emekli olabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Özellikle 2000-2008 arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için kademeli emeklilik hakkı tanınması üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu kişiler için daha erken sigortalılık süresi ve daha yüksek prim ödeme günü şartları öngörülmektedir. Ancak bu sistem henüz netleşmemiştir ve çalışmaların tamamlanması gerekmektedir.

Tarım işçileri de EYT düzenlemesi kapsamında belirli koşulları yerine getirerek emeklilik hakkını elde edebilmektedir. Örneğin, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü şartlarını sağladıklarında EYT'den emekli olma hakkına sahiptir.

Bu konuda yapılan çalışmalarda 2000-2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması gündeme gelmiştir. Bu kişiler için daha erken sigortalılık süresi ve daha yüksek prim ödeme günü şartları öngörülmektedir. Ancak henüz bu sistem detaylarıyla netleşmemiştir ve çalışmalar devam etmektedir.

EYT düzenlemesiyle birçok kişi emeklilik hakkına kavuşmuşken bazı kişiler ise kısmi emeklilikten veya kademeli emeklilik beklentisinden faydalanabilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ve düzenlemeler ile emeklilik hakkı elde etme şartları belirlenmektedir. 

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