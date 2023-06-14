20 liranın arkasında kimin resmi var? 20 TL'nin arkasında kim var? 20 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler

Türk lirasında farklı banknotlarda farklı insanların resimleri yer alıyor. 20 Türk Lirası banknotunun arkasında kimin resmi olduğu merak ediliyor. Öncelikle, Türk lirasının toplamda altı adet banknotu bulunuyor: 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Bu banknotların ön yüzlerinde ise hepsinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor.

Ancak, her banknotun arka yüzünde farklı bir Türk büyüğünün resmi bulunuyor. 20 Türk Lirası banknotunun arka yüzünde, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun resmi yer alıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk edebiyatının babası olarak kabul edilen ve Milli Edebiyat akımında önemli bir rol oynayan bir yazardır. 20 TL banknotunun arka yüzünde, Karaosmanoğlu'nun portresi ve imzası bulunuyor.

Bu şekilde, Türk lirası banknotları, farklı Türk tarihî ve kültürel figürlerin resimlerini kullanarak çeşitlilik sunuyor. 20 liranın arkasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun resmi yer aldığı banknotlar, Türk lirası kullanıcıları tarafından günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir para birimidir. İşte detaylar...





20 TL'NİN ARKASINDA KİM VAR?

Türk lirasının 20 TL banknotunun arkasında Mimar Kemaleddin'in resmi yer alıyor. Mimar Kemaleddin, 1. Milli Mimarlık akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim almış ve birçok önemli yapıya imza atmıştır. İşte ayrıntılar...





Mimar Kemaleddin'in tasarladığı ve inşa ettiği önemli eserler arasında Çamlıca Kız Lisesi, Ankara Evkaf Apartmanı, Bebek Camii, Gazi Eğitim Fakültesi, TCDD Genel Müdürlük Binası, Edirne Garı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Vakıf Han Binaları yer almaktadır.

Mimar Kemaleddin, Türk mimarlık tarihinde önemli bir yer tutan ve ülkenin mimari mirasına katkı sağlayan bir isimdir. 20 TL banknotunun arkasında onun resmini görmek, Türk lirasının kültürel ve tarihi değerlerini yansıtan bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Bu şekilde Türk lirasının banknotları, farklı insanların resimlerini kullanarak ülkenin kültürel, tarihi ve sanatsal zenginliklerine vurgu yapmaktadır. 20 TL banknotu da Mimar Kemaleddin'in resmiyle birlikte günlük hayatta sıkça kullanılan bir para birimi olarak, Türkiye'nin mimari mirasının önemini hatırlatmaktadır.