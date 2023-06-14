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200 liranın arkasında kimin resmi var? 200 TL'nin arkasında kim var? 200 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler

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200 liranın arkasında kimin resmi var? 200 TL'nin arkasında kim var? 200 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
Türk lirasında farklı değerlerde 6 adet banknot bulunmaktadır. Bu banknotların her birinin ön yüzünde Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yer almaktadır. Ancak her banknotun arka yüzünde farklı Türk büyüklerinin resmi bulunmaktadır. Peki 200 TL'lik banknotta kimin resmi var? İşte cevap...

200 TL banknotunun arkasındaki kişi, Türk tasavvuf şiirinin önemli bir ismi olan Yunus Emre'dir. Yunus Emre'nin hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, hayatını "Erenler" makamına ulaşmak için adadığı bilinmektedir.

YUNUS EMRE KİMDİR?

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Yunus Emre'nin iki önemli eseri vardır: Divan ve Risaletü'n Nushiye. Divan adlı eseri, aruz ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerden oluşmaktadır. Bu eserin çeşitli nüshaları bulunmaktadır, bunlar arasında Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası ve Bursa nüshaları (kopya) yer almaktadır.

Risaletü'n Nushiye adlı eseri ise 1307 yılında yazıldığı düşünülen bir mesnevi tarzında yazılmıştır ve 573 beyitten oluşmaktadır. Bu eser, dini, tasavvufi ve ahlaki bir kitaptır ve "Öğütler Kitabı" anlamına gelmektedir.

Yunus Emre'nin, Türk kültürü ve edebiyatına büyük katkıları olmuş bir şair ve düşünür olduğu kabul edilmektedir. 200 TL banknotunun arkasında onun resmi bulunması, Türkiye'nin bu önemli şahsiyetine olan saygının bir göstergesidir.

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