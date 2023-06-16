2023 mali yılında kamuda çalışanlara ödenek ilave tediye tarihleri belirlendi!

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında 6772 Sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışanlara sağlanacak ek ödeme koşullarının belirlenmesine ilişkin Resmi Gazete'de alınan karara ilişkin bir yazı yayımlandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, bu yıl devlet ve bağlı kuruluşlarında görev yapan yetkililere ek yardımların ilk yarısı 23 Haziran tarihinde ikinci yarısı da 18 Aralık tarihinde ödenecek.