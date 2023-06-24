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26 yaş altı gençlere müjdeli haber verildi! O harcamalarının yarısını geri alacaklar

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26 yaş altı gençlere müjdeli haber verildi! O harcamalarının yarısını geri alacaklar
Akbank, 18-26 yaş aralığındaki öğrenci müşteriler için özel bir kampanya düzenliyor. Katılımcılar, Akbank Mobil üzerinden her ay 140 TL'ye kadar İstanbulkart yüklemesi yaparak P para iadesi kazanacak. Bu kampanya, gençlerin finansal yüklerini hafifletmeyi ve ulaşımlarını daha ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor. Akbank, gençlere olan desteğini göstermek için bu avantajlı fırsatı sunuyor.

AKBANK GENÇLERE ÖZEL KAMPANYA AÇIKLADI

Akbank, 18-26 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine yönelik özel bir kampanya duyurdu. Kampanyaya katılan ve belirli kriterleri sağlayan gençler, Akbank Mobil üzerinden İstanbulkart yüklemesi yaparak harcamalarının %50'sini geri alabilecekler. Kampanyaya yalnızca Üniversiteli Akbanklı programına dahil olan ve öğrenci olan 18-26 yaş arasındaki kişiler katılabilir. Katılım için Akbank Mobil'deki Kampanyalar sayfasından veya akbank.com'daki başvuru formunu doldurarak başvuru yapılabilir. Üniversiteli Akbank katılımcıları, Akbank Kartlarıyla Akbank Mobil üzerinden İstanbulkart'a yaptıkları yüklemelerde her ay 140 TL'ye kadar harcamalarının %50'sini geri alacaklar.
kampanya

Kampanya kapsamında sadece Akbank Mobil üzerinden yapılan İstanbulkart yüklemeleri ödüllendirilecektir. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemi için Akbank Mobil'de Hesaplar ve Kartlar > Tümü > Kartlarım > İstanbulkart Ekle adımları takip edilebilir. Kampanya, bireysel Axess, Wings, Free, Neo ve Akbank Kart kartlarını kapsamaktadır. Ticari kartlar ve Bank'O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Ek kartlar ise kampanyadan yararlanabilir. Her bir müşteri kampanyadan aylık bir kez faydalanabilir ve en fazla 70 TL kazanabilir. Kazanılan hediye tutarı, kampanya şartları yerine getirildikten sonra harcamayı takip eden ayın ilk 10 iş günü içinde ilgili Akbank Banka veya Kredi Kartına yüklenecektir. İptal veya iade durumunda, yüklenen hediye tutarı geri alınacaktır. Kullanılan hediye tutarı için ekstrede ilgili tutar kadar borç yansıtılacaktır.

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