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300 bin TL'si olan ev sahibi olacak! Vakıfbank 2+1 3+1 ucuz konut satışını başlattı

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300 bin TL'si olan ev sahibi olacak! Vakıfbank 2+1 3+1 ucuz konut satışını başlattı
Son dönemlerde evlerin fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ediyor. Peki ucuz ev satışı ne zaman başlıyor? Şartlar neler? Tüm detaylar haberimizde.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden ucuz ev satışlarını ve bankaların düzenlediği konut kredisi kampanyalarını merakla araştırıyor. Peki ucuz ev satışı hangi illerde başladı? Konut kredisi kampanyası şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UCUZ EV SATIŞI KAMPANYASI BAŞLADI

Vakıfbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında yüzme havuzu, otoparkı, kamelyası, spor salonu gibi birçok farklı avantajı olan sitelerdeki evlerin satışları ucuz şekilde başlatıldı. 145 metrekare 3+1 daire 276 bin TL, 187 metrekare 3+1 daire 326 bin TL, 197 metrekare 3+1 dubleks daire 339 bin TL'den satışa çıkıyor. Günümüzde 2-3 milyon TL'lere yükselen ev fiyatları sonrasında bu fiyatlar ise vatandaşın yüzünü güldürüyor. 

Vakıfbank Ucuz Ev Satışı

Banka tarafından başlatılan ucuz ev satışları lüks siteler içinde yer alıyor ve sitelerde spor salonları, yüzme havuzları, kapalı ve açık otopark, kamelya gibi birçok sosyal avantaj bulunuyor. Aynı zamanda apartmanlarda asansör bulunuyor. Daireler şehir merkezinde inşa ediliyor ve okul, hastane, market gibi birçok alana da yakın şekilde tasarlanıyor. Ucuz ev satışları banka tarafından ihale şeklinde satışa çıkarılıyor ve teklif verecek vatandaşlar en az 5 bin TL artışla ihaleye katılıyor. Vakıfbank tarafından düzenlenen ucuz ev satışları için uygun konut kredileri de bulunuyor. Bankada 14 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere faiz oranları yüzde 1.36 olarak belirlendi. 326 bin TL evi satın alacak vatandaş yüzde 25 tutarı peşin ödedikten sonra kalan tutarı 120 ay vade kredi ile alabiliyor. Aylık 2 bin 543 TL taksitle geri ödeme tutarı 308 bin 328 TL olarak belirleniyor. Vakıfbank ucuz ev satışları ile ilgili diğer tüm bilgileri resmi internet sitesi olan şu bağlantıda paylaşıyor; https://vakifbank.intengo.com/gm-index.intengo?activeTab=allltems&cid=143869

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