4A 4B 4C emeklileri bu haber size! Üç zam birden geliyor: Yeni rakam çifte bayram ettirecek

Temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor. Bu zam, kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı şeklinde gerçekleşecek. Zam hesaplaması kök aylık üzerinden yapılacak.

Kademeli zam, bir maaş veya aylığın farklı dilimlere göre farklı oranlarda artırılması anlamına gelir. Genellikle düşük gelir gruplarına daha yüksek oranlarda zam yapılırken, yüksek gelir gruplarına daha düşük oranlarda zam yapılır. Bu şekilde, gelir eşitsizliklerini azaltmak veya düşük gelirli kesimleri desteklemek hedeflenir.

Refah payı artışı ise, belirli bir zamanda belirli bir gelir artışını ifade eder. Refah payı, genellikle ekonomik koşullar veya enflasyon nedeniyle gelirlerdeki genel artışa ilişkin bir payı temsil eder. Bu pay, gelir artışlarının çalışan veya emeklilere yansıması ve yaşam standardını korumak veya artırmak amacıyla kullanılır.

Enflasyon zammı ise, enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılması anlamına gelir. Enflasyon, genel olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli arttığı ekonomik bir durumu ifade eder. Enflasyon oranı, fiyatlar genel seviyesinin artış hızını gösterir. Enflasyon zammı, gelirlerin enflasyonun etkisini dengelemek veya aşmak için artırılması anlamına gelir. Bu şekilde, insanların satın alma güçlerini korumaları veya enflasyona bağlı olarak yaşam standartlarının düşmesini engellemeleri hedeflenir.Zam oranları şu şekilde belirlendi:





Kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara yüzde 50 zam yapılacak.

Kök aylığı 3.500 - 5.500 lira arasında olanlara yüzde 45 zam yapılacak.

Kök aylığı 5.500 - 7.500 lira arasında olanlara yüzde 40 zam yapılacak.

Kök aylığı 7.500 - 10.000 lira arasında olanlara yüzde 35 zam yapılacak.

Yapılan zam sonucunda kök aylığı 7.500 liranın altında olanlar yine 7.500 lira aylık almaya devam edecek. Bu zam, prim günü ile emekli aylığı arasındaki farkı da telafi edecek.

Ayrıca, memur ve emekli aylıklarına Ocak ayında yapılan yüzde 30 zamla en düşük memur maaşının 11.848 liraya, en düşük emekli memur aylığının da 6.078 liraya çıkarıldığını belirtmek gerekiyor. Temmuz dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu.

Aile yardımıyla ilgili olarak da düzenlemeler yapılacak. En düşük memur maaşı 22.000 liraya çıkarılacak. Bunun için farklı formüller değerlendiriliyor. Önerilen formüllerden biri, en düşük memur maaşının yüzde 85 artırılarak 22.000 liraya çıkarılması. Diğer bir seçenek ise 5.000 lira gibi bir seyyanen artış yapılması ve kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22.000 liraya tamamlanması.

Ayrıca, 470.000'den fazla memur için 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılacak. Bu düzenlemeyle bütün kamu çalışanları yararlanacak.

Bu bilgiler ışığında, emeklilerin temmuz ayında üçlü bir zam alması planlanıyor. Ancak, detaylı hesaplama ve resmi duyuruların yapılması gerekmektedir. Son dakika haberleri ve resmi açıklamaları takip etmeniz önemlidir.