4A 4B 4C emeklilerinin cebi ferahlayacak! En düşük emekli maaşı resmen ortaya çıktı

Devletimiz, önceki dönemlerde emekli maaşlarına ilave artışlar yaparak, sosyal devlet anlayışını benimsemiş ve dar gelirli ile orta gelirli vatandaşları desteklemeyi hedeflemiştir. Bu artışlar, enflasyonun üzerinde bir düzeyde gerçekleşmiş ve maddi açıdan zorluk çeken kesimlere destek olmuştur.

Asgari ücret düzenlemeleri de sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak değerlendirilmektedir. Asgari ücretin artırılmasıyla birlikte, düşük gelirli çalışanlar ve emeklilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenlemeler, enflasyonun üzerinde bir artış sağlanarak, düşük gelir gruplarına daha adil bir yaşam standardı sunmayı hedeflemektedir.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?





Yeni asgari ücretin 11.402 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu olmuştur. Bazı tahminlere göre, en düşük emekli maaşına enflasyon oranında bir zam yapılması beklenmekte ve bu zamla birlikte maaşın 10.000 TL seviyesine yükselmesi konuşulmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrete yapılan zamın iki katı tutarında bir zam yapılması durumunda, emekli maaşlarına da benzer bir oranda zam yapılmasını beklediğini ifade etmiştir. Ocak ayında gerçekleşen yüzde 30'luk artışın referans alınabileceğini söyleyen Bayram, en az bu düzeyde bir emekli maaşı öngördüğünü belirtmiştir.

Önceki dönemde en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltildiği ve şu anda düzenleme yapılırken 7.600 TL alan kişinin maaşının aynı kaldığı belirtilmektedir. Ayrıca, en düşük emekli maaşının daha da artırılması beklentisi bulunmaktadır.

En düşük emekli maaşına en az enflasyon oranında bir artış yapılması ve tahmini olarak 10.000 TL seviyesine çıkması öngörülmektedir. Ayrıca, diğer zam alamayan 7.500 TL üzeri maaş alan emeklilere de önceki dönemlerde olduğu gibi enflasyonun iki katı oranında, yaklaşık yüzde 34 seviyesinde bir artış yapılması tahmin edilmektedir.

Bu gelişmeler, emeklilerin maddi açıdan daha iyi bir duruma gelmesini sağlamayı ve sosyal devlet anlayışının gereği olan destekleri sunmayı amaçlamaktadır. Devletimiz, dar gelirli ve orta gelirli vatandaşları koruma ve destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.