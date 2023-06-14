  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. 5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var? 5 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler

5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var? 5 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler

Yayınlanma:
5 liranın arkasında kimin resmi var? 5 TL'nin arkasında kim var? 5 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
Türk lirasında bulunan 6 adet banknotta her birinin arkasında farklı kişilerin resimleri bulunmaktadır. Bu kişiler Türk tarihinde önemli roller üstlenmiş ve farklı alanlarda başarılar elde etmiş büyük şahsiyetlerdir. Peki 5 TL'nin arkasında kimin resmi var? İşte 5 TL'nin arkasındaki isim...

Aydın Sayılı, Türk bilim insanı ve tarihçisidir. 5 TL'nin arkasında Aydın Sayılı'nın resminin olması, onun bilimsel başarılarını ve Türkiye'nin bilim tarihindeki önemli bir isim olduğunu vurgulamaktadır.

AYDIN SAYALI KİMDİR?

2

Aydın Sayılı, 1913 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimine İstanbul Erkek Lisesi'nde başladı ve üstün başarısı sayesinde dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın dikkatini çekti. Bakanın desteğiyle yurt dışında eğitim imkanı buldu ve Harvard Üniversitesi'nde Bilim Tarihi alanında eğitim gördü. Harvard doktorası alarak Bilim Tarihi konusunda doktora yapmış ilk Türk oldu.

Aydın Sayılı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve bilim tarihi alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle İslam bilim tarihine odaklanan Sayılı, bu alanda araştırmalar yaparak Türk bilim tarihinin gelişimine katkı sağladı.

Sayılı, bilim tarihi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde tanınmış bir akademisyen oldu. Türk bilim tarihini dünya çapında temsil etti ve birçok önemli yayın ve makaleye imza attı. Ayrıca Türk Tarih Kurumu'nun Bilim Tarihi Enstitüsü'nün kuruluşunda da önemli rol oynadı.

Aydın Sayılı'nın 5 TL banknotunun arkasında yer alması, Türk bilim insanlarının ve bilim tarihinin önemine vurgu yapmaktadır. Bu banknot, Türkiye'nin bilimsel başarılarına ve bilime verdiği öneme dikkat çekmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Fiat Egea'da zam rüzgarı esti! Haziran ayında fiyatı arttıkça arttı: İşte son fiyatı
Fiat Egea'da zam rüzgarı esti! Haziran ayında fiyatı arttıkça arttı: İşte son fiyatı
Araç sahiplerine kara haber ulaştı! Benzine dev zam geldi: İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!
Araç sahiplerine kara haber ulaştı! Benzine dev zam geldi: İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!
Peugeot zamlara direnemedi! Haziran ayı fiyat listesinde flaş değişiklik: Araba almak isteyenler dikkat
Peugeot zamlara direnemedi! Haziran ayı fiyat listesinde flaş değişiklik: Araba almak isteyenler dikkat
20 liranın arkasında kimin resmi var? 20 TL'nin arkasında kim var? 20 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
20 liranın arkasında kimin resmi var? 20 TL'nin arkasında kim var? 20 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
200 liranın arkasında kimin resmi var? 200 TL'nin arkasında kim var? 200 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
200 liranın arkasında kimin resmi var? 200 TL'nin arkasında kim var? 200 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
Sıfır araçlara peş peşe zam geldi! 7 marka o modellerinde zam yaptı: İşte yeni fiyat listesi
Sıfır araçlara peş peşe zam geldi! 7 marka o modellerinde zam yaptı: İşte yeni fiyat listesi
50 liranın arkasında kimin resmi var? 50 TL'nin arkasında kim var? 50 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
50 liranın arkasında kimin resmi var? 50 TL'nin arkasında kim var? 50 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler