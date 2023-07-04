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500 TL'lik banknotlarda flaş detay! Geldi gelecek denirken tasarımı ortaya çıktı

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500 TL'lik banknotlarda flaş detay! Geldi gelecek denirken tasarımı ortaya çıktı
Türk Lirası'nda oluşan değişiklikler üzerine 500 TL yeni banknotları piyasaya sürüldü. Ekonomide ki son durum üzerine değer kayıpları yaşanırken Türk Lirası'nda hareketlilik başladı.

Her geçen gün Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken artan enflasyon üzerine para birimlerinde olumsuz etkiler gündeme geldi. 500 TL ve 1000 TL banknotların tasarımı hakkında gündeme yeni haberler gelirken yeni banknotların tasarımına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

500 TL ve 1000 TL BANKNOTLARI

Türk Lirası üzerinde çalışmalar devam ederken 500 TL ve 1000 TL banknotların basılması ekonomi dünyasında tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medya üzerinde farklı tasarımlar yayınlanmaya devam ederken Erdoğan'ın fotoğrafının yer alacağı konuşulmaya başlandı. Konu hakkında kesin bilgi bulunmazken meraklar arttı.

500 TL banknot

Merkez Bankası tarafından yapılan para basma işleminde bu zamana kadar Erdoğan'ın olduğu paranın basılmadığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde 500 TL yeni banknotların basılacağı iddiaları gündemde yerini almıştı.

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