7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yüzde 25 zamlı yeni maaşlarınız belli oldu

Seçim sürecine girilmesi ve asgari ücrete yapılan ara zamların ardından emekliler arasında beklenti oluştu. Bu beklentilere yanıt olarak hükümet, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda zam kararı aldı. Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine %25 oranında maaş zammı yapılması bekleniyor. Bu zam ile birlikte milyonlarca emekli, en düşük 7.500 TL olan maaşlarına ek olarak 1.875 TL daha alacak ve Temmuz ayından itibaren toplamda 9.375 TL maaş alması planlanıyor.

KÖK AYLIĞI 6000 TL OLAN EMEKLİLER ZAMDAN ETKİLENMEYECEK





Ancak yapılan açıklamalara göre, bu zam kararı en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye yükseltenler ve EYT (Erken Emeklilik) kapsamında emekli olanları kapsamamaktadır. Önergeye göre, yüzde 25'lik zam sadece kök aylıklara uygulanacak ve en düşük emekli aylığına yapılan zam bu kapsam dışında kalacak. Bu durumda, kök aylığı 7.500 TL olan emekliye ilave zam yapılmayacak ve aylık tutarı aynı kalacak. Ancak örneğin kök aylığı 6.000 TL olan ve Hazine desteğiyle 7.500 TL aylık alan bir emekliye kök aylığına yüzde 25 zam yapılacak ve yeni aylık tutarı 8.125 TL olacak.

EYT kapsamında emekli olanlar da bu zamdan yararlanamayacak. Bu durumda, en düşük emekli aylığını alan ve kök aylığı 6.000 TL'nin altında olan emekliler zamdan etkilenmeyecek ve 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

Ayrıca, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir düzenlemeyle kira zamları da yüzde 25 ile sınırlandırıldı. En düşük memur maaşının 22.017 TL'ye çıkarılmasını içeren düzenleme de kabul edildi.

Bu kararlar, emekliler ve çalışanlar arasında maaş beklentilerini etkileyecek ve ekonomik durumlarına katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.