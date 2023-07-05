81 ildeki kiracılar dikkat! Artık ev sahibinden istenebilecek: Flaş karar çıktı

Ev kiraları fahiş şekilde günden güne yükselmeye devam ederken Yargıtay emsal bir karara imza attı! Artık ev sahiplerinden alınabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİRACILAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Antalya ilinde yaşayan bir vatandaş kiralık dükkanın tadilat ödemeleri ile ilgili ev sahibine dava açtı. Ev sahibinin kiralık evdeki tadilat masraflarını karşılamasına karar verildi. Kiracı evde tadilat yaptırmak istiyorsa ev sahibine haber vermesi yeterli oluyor ve bu tadilatlar evin ihtiyaçları içinse ödemeyi ev sahibinden talep edebiliyor.





Antalya'da bir dükkanı kiralayan kişi dükkana yapılacak tadilatları mülk sahibinin karşılamasını talep etti ancak mülk sahibi olumlu yanıt vermedi. Yargıtay tarafından verilen son karara göre evlerde ve dükkanlarda yapılacak zorunlu tadilatların masraflarını ev sahipleri karşılayacak. Kiracı ev sahibinden masraflarını kuruşuna kadar isteyebiliyor ancak kiracı bu masrafları taşınırken talep edebiliyor. Bir vatandaş ev sahiplerinin kiradan düşüleceğini bildikleri için kabul etmediklerini, evin eskimesini göze alıp kiracıyı daireden çıkarmak istediklerini söyledi.