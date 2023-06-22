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Acil paraya sıkışanlara müjde! O banka faizsiz bayram kredisi veriyor: Başvurular açıldı

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Acil paraya sıkışanlara müjde! O banka faizsiz bayram kredisi veriyor: Başvurular açıldı
Kurban Bayramına sayılı günler kala acil nakite ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Garanti Bankası'ndan faizsiz ve taksitli nakit avans kredisi için kampanya duyuruldu. Faizsiz nakit avans fırsatı verilen kredi detayları...

Garanti Bankası nakit avans kampanyası sunulurken 10 bin TL'ye kadar finans destek verildi. Nakit avans kampanyası ile ihtiyaçların giderilmesi için kampanya düzenlendi. Faizsiz ve ödeme kolaylığı sağlanan kredi kampanya için gerekli şartlar belli oldu. Garanti Bankası, nakit kredisi kampanya detayları haberimizde yer almaktadır.

Garanti bankası nakit avans

GARANTİ BANKASI NAKİT AVANS KAMPANYASI

1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya için öncelikle Garanti BBVA Mobil uygulaması indirilerek müşteri olunur.

İlke defa bu bankanın müşterisi olan kişiler kredi kartı başvuruları onaylanmasıyla anında başvuruda bulunarak kartların açılmasıyla 10 bin TL sahibi olur.

Bankanın resmi internet sayfası üzerinden ya da müşteri hizmetlerinden kampanya detayları öğrenilebilir.

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