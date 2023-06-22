Aile Bakanlığı az önce duyurdu! Listedeki kişilere 1.600 TL yardım yapılacak: Başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen sosyal destek ödemeleri internet üzerinden merakla araştırılıyor. Peki ödemelerin şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL DESTEKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yoksulluk sınırının altında kalan ve maddi anlamda zorluk yaşayan ailelere Aile Destek Programı kapsamında ödeme yapıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularını e-Devlet sisteminden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapabiliyor. Hak sahibi vatandaşların ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Ödemelerden faydalanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.





Hane içinde kişi başına düşen gelirin 450 TL ve altı olan ailelere 1.250 TL, 450 TL ve 911.15 TL arasında olanlara 1.100 TL, 911.15TL ve 1372.30 TL arasında olanlara 950 TL, 1372.30 ve 2.835.60 TL arasında olanlara 850 TL ödeme yapılıyor. Aynı zamanda hak sahibi ailelere çocukları için de ödeme yapılıyor. Bu kapsamda 1-2 çocuğu olan ailelere 350 TL, 3 çocuğu olan ailelere 450 TL, 4 çocuğu olan ailelere 550 TL, 5 ve üstü çocuğu olan ailelere 650 TL ek ödeme yapılıyor. Başvuru yapmak için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Hak sahibi vatandaşların ödemeleri PTT ya da Ziraat Bankası aracılığıyla yatırılıyor. Ödemeler hak sahiplerine süresiz şekilde veriliyor, bu sebeple ödeme alan kişilerin her ay başvuru yenilemesi gerekmiyor. Başvurunun olumlu sonuçlanması için formun eksiksiz ve doğru şekilde güncel bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Başvuru formuna yazılan hesap numarasının, telefon numarasının ve adresin başvuru yapan kişiye ait ve güncel olması gerekmektedir.