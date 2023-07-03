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Aile Bakanlığı çocuklu aileler için seferber oldu! Başvuran ailelere 1900 TL yardım geliyor

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Aile Bakanlığı çocuklu aileler için seferber oldu! Başvuran ailelere 1900 TL yardım geliyor
Aile Bakanlığı, çocuklu ailelere yönelik başlattığı destek ödemesinin yeni dönemine giriş yaptı. Haziran ayı boyunca yapılan ödemeler, Temmuz ayında da geçerli olacak. Aile Destek Programı çerçevesinde sunulan çocuk destek ödemesinden kimlerin ve nasıl yararlanabileceği konusunda detaylar haberimizde...

Sorumlu devlet anlayışıyla hareket eden hükümet, zor durumda olan ailelere yönelik sunulan destek ödemelerini sürdürmektedir. Aile Destek Programı kapsamında sağlanan sosyal destek ödemelerine ek olarak çocuk destek ödemesi de sunulmaktadır. Başvuru şartlarını karşılayan tüm aileler, online platform üzerinden e-devlet sistemini kullanarak yeni başvurularını oluşturabilirler.

Aile Destek Ödemesinden kimlerin yararlanabileceği konusunda tek bir kriter bulunmaktadır: gelir durumu şartını karşılamak. Düzenli aylık ödemelerden faydalanmak isteyen kişiler, kişi başına düşen aylık gelir üzerinden bu destekten yararlanabilirler.

650 LİRAYA KADAR DESTEK ÖDEMESİ

ödeme

Çocuk destek ödemesi, Aile Destek Programı kapsamında sunulan bir yardım ödeneğidir ve miktarı 650 liraya kadar çıkabilmektedir. Ayrıca, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında her ay 1.250 liraya kadar ödeme alınabilmektedir.

Aile Destek Programı çerçevesinde çocuk başına alınan yardım ödeneği aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

1-2 çocuklu aileler için 350 lira 

3 çocuklu aileler için 450 lira 

4 çocuklu aileler için 550 lira 

5 ve üzeri çocuk sahibi aileler için 650 lira 

Zor durumda olan ihtiyaç sahibi aileler, çocuk destek ödemesinin yanı sıra Aile Bakanlığı tarafından sunulan Aile Destek Programı'na da başvurabilirler. Beş ve daha fazla çocuğa sahip olan aileler, 650 lira ek ödemeyle birlikte ayda toplamda 1.900 liraya kadar yardım alabilmektedir.

Devletin bu destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelere maddi açıdan destek olmayı ve ailelerin daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

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