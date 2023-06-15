Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! Şartları sağlayan kadınlara ayda 1.875 TL maaş ödenecek

Yeni Aile Bakanı Göktaş, kadınlara yönelik önemli bir müjde verdi. Bakanlık, dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ederken bu sefer ev hanımlarına destek sağlanacağını duyurdu. Destek ödemeleri kapsamında çalışmayan dul ve yetim aylığı almak isteyen kadınlara özel imkanlar sunulacağı belirtildi.





Sigortalı olarak çalışan eşin vefat etmesi durumunda geride kalan eş veya çocuklar olmadığı takdirde, kanunlar gereği son maaşın yüzde 75'inin eşe bağlandığı ifade edildi. Eğer eş çalışıyorsa, bu durumda yüzde 50'lik kısmın hesaplara aktarıldığı belirtildi. Ayrıca, iki veya daha fazla yetim çocuk olduğunda eş için yüzde 50, çocuklara ise yüzde 25 oranında maaş verileceği ifade edildi.

Bu hesaplamalar doğrultusunda, en düşük emekli maaşı üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda 2023 yılı Ocak zamlarıyla en düşük emekli maaşının 5.500 TL olduğu hatırlatıldı. Buna göre, yüzde 25'lik kısım için 1.375 TL, yüzde 50'lik kısım için 2.750 TL ve yüzde 75'lik kısım için ise 4.125 TL gibi ödemelerin yapıldığı belirtildi.

Gelişmeler doğrultusunda, emekli maaşı 7.500 TL seviyesine yükseltildiği bilgisi paylaşıldı. Bu durumda, yüzde 25 oranında maaş bağlandığında 1.875 TL gibi bir ödeme yapılacağı ifade edildi.

Ödemelerden faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Vefat eden kişinin üniversiteye giden çocukları, 25 yaşına kadar bu ödemeden yararlanabileceklerdir. Ancak erkek çocuklar, 18 yaşına geldiklerinde bu destekten faydalanamayacaklardır. Kız çocukları ise evlenene kadar her ay düzenli olarak bu haktan yararlanabileceklerdir.

Aile Bakanlığı, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek amacıyla yeni bir adım attı. Şartları sağlayan kadınlara ayda 1.875 TL maaş ödeneceği açıklandı. Bu adım, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aile Bakanlığı'nın bu kararı, özellikle evde çocuk bakımı, yaşlı bakımı veya engelli yakınına bakım gibi nedenlerle iş hayatından uzak kalmış kadınları hedefliyor. Bu kadınlar, belirlenen şartları sağladıklarında ve başvuruları kabul edildiğinde, aylık 1.875 TL maaş alma hakkına sahip olacaklar.

Bu adımla birlikte, kadınların ekonomik özgürlüklerini artırması, kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve ailelerine destek olması amaçlanıyor. Ayrıca, bu uygulama kadınların toplumsal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını teşvik ederek cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına da katkıda bulunabilir.

Aile Bakanlığı'nın bu adımı, kadınların ekonomik güçlenmelerine ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerine yönelik bir destek mekanizması olarak görülmektedir. Bu şekilde, kadınlar daha bağımsız hale gelirken, ailelerinin ekonomik yükünü de hafifletebileceklerdir.