Aile Bakanlığı'ndan peş peşe müjde geldi! O kişilere ayda 1.870 TL maaş bağlanacak: Bir şartı var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ederken bu sefer çalışma hayatı olmayan kadınlara yönelik destek başlatıldı. Dul ve yetim aylığı almak isteyen ve ev hanımı olan kadınlara müjde geldi. Destek ödemeleri ile ilgili çalışmalarda kadınlara sunulan fırsatlar tüm detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.

Sosyal yardımlar sahiplerini bulmaya devam ederken devlet ihtiyaç sahibi ailelere verilen destekleri genişletti. Eşin vefatıyla beraber geride kalan eşe ve çocuklara ödemeler yapılırken çocuk ve eşi olmayanların ise anne babasına maaş bağlanır. Vefat eden eşin aldığı son maaş üzerinden yüzde 75 oranında bağlanırken çalışmayan eş için yüzde 50'si geçerli kabul edilir.





KIZ ÇOCUKLARINA EVLENENE KADAR DESTEK

Destekler kapsamında yardım edilen kız çocukları evlenene kadar bu haktan faydalanabilecek. En düşük emekli maaşının artış göstermesiyle beraber ödemelerde aynı orandan hesaplanır. Vefat eden kişinin üniversiteye giden çocukları 25 yaşına kadar destek alabilir. Erkek çocuklar 18 yaşına geldiğinde destekleri kesilirken kız çocukları ise evlenene kadar bu ödemeyi her ay düzenli olarak alabilir.