Akaryakıt fiyatları sil baştan değişti! Çifte zam araç sahiplerinin cebini yakacak

Motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından merakla takip edilmekte. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika haberine göre, benzin, motorin ve LPG'ye zam yapılacağı duyuruldu. Bu habere ek olarak, 8 Haziran 2023 Perşembe günü için İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları da belirlendi.



Motorin fiyatlarına ikinci bir zam yapılacağı bilgisi geliyor. Mazot fiyatlarına daha önce yapılan 1,36 TL'lik zamın ardından, bu gece yarısından itibaren 1 lira 37 kuruşluk bir artış daha bekleniyor.

Benzin fiyatları ise daha büyük bir zamla karşı karşıya kalacak. Son zam tarihi olan 30 Mayıs'ta 66 kuruş artış yaşanmıştı. Şimdi ise bu zamın üzerine 2 lira 70 kuruş daha eklenerek benzin fiyatlarının yükseleceği belirtiliyor.

ZAM SONRASI 3 BÜYÜK KENTTE FİYATLAR NE OLACAK?





Yapılacak zam sonucunda, Türk Lirası cinsinden İstanbul için motorin ortalama litre fiyatı 22,07 Türk Lirası, Ankara için 22,43 Türk Lirası ve İzmir için 22,51 Türk Lirası olacak. Benzin fiyatları ise İstanbul'da 23,94 Türk Lirası, Ankara'da 24,03 Türk Lirası ve İzmir'de 24,29 Türk Lirası seviyesine çıkacak. Bu şekilde motorin fiyatları 26 Ocak'tan bu yana, benzin fiyatları ise 18 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış olacak.

Benzin ve motorin zammının yanı sıra, LPG fiyatlarının da artacağı bilgisi paylaşıldı. Gece yarısından itibaren LPG fiyatlarının 67 kuruşluk bir zamla yükselmesi bekleniyor. Bu durum, araç sahiplerinin yakıt masraflarında önemli bir artışa neden olacak.



Yakıt fiyatlarına yapılacak zamla birlikte araç sahipleri için maliyetler daha da artacak. Bu durum, zaten zorlu ekonomik koşullarla mücadele eden insanlar için ek bir yük oluşturacaktır. Özellikle düşük gelirli aileler ve ticari araç sahipleri, yakıt masraflarındaki bu artış nedeniyle zorlu bir döneme girebilirler.

Yüksek yakıt fiyatları aynı zamanda genel olarak ekonomi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Nakliye maliyetlerindeki artış, ürünlerin fiyatlarına yansıyabilir ve enflasyonu olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, seyahat maliyetlerinin artması, toplumun genel mobilitesini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.