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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! 5 TL'lik zam için tarih verildi: Ankara, İstanbul, İzmir benzin ve motorin fiyatları

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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! 5 TL'lik zam için tarih verildi: Ankara, İstanbul, İzmir benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıt fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken peş peşe gelen zamlarla beraber 22 Haziran'da 5 TL birden artış cepleri yakacak. Araç sahiplerine kötü haber gelirken uygun fiyatları kaçırmamak için güncel rakamlar merak konusu oldu.

Araç sahipleri gelen zamlarla beraber kara kara düşünmeye başlarken brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla artışlar yaşandı. Özellikle son dönemlerde küresel petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. 22 Haziran 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları haberimizde.

22 HAZİRAN 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin:24,02 TL

Motorin:23,87 TL

22 haziran 2023 akaryaktı

İSTANBUL AVRUPA

Benzin:24,04 TL

Motorin:23,87 TL

ANKARA

Benzin:24,48 TL

Motorin:24,33 TL

İZMİR

Benzin:24,47 TL

Motorin:24,41 TL

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