Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! 5 TL'lik zam için tarih verildi: Ankara, İstanbul, İzmir benzin ve motorin fiyatları
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken peş peşe gelen zamlarla beraber 22 Haziran'da 5 TL birden artış cepleri yakacak. Araç sahiplerine kötü haber gelirken uygun fiyatları kaçırmamak için güncel rakamlar merak konusu oldu.
Araç sahipleri gelen zamlarla beraber kara kara düşünmeye başlarken brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla artışlar yaşandı. Özellikle son dönemlerde küresel petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. 22 Haziran 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları haberimizde.
22 HAZİRAN 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU
Benzin:24,02 TL
Motorin:23,87 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin:24,04 TL
Motorin:23,87 TL
ANKARA
Benzin:24,48 TL
Motorin:24,33 TL
İZMİR
Benzin:24,47 TL
Motorin:24,41 TL
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.