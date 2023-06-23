Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! 5 TL'lik zam için tarih verildi: Ankara, İstanbul, İzmir benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken peş peşe gelen zamlarla beraber 22 Haziran'da 5 TL birden artış cepleri yakacak. Araç sahiplerine kötü haber gelirken uygun fiyatları kaçırmamak için güncel rakamlar merak konusu oldu.