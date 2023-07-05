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Akaryakıt fiyatlarında bir zam bir indirim! Araç sahipleri dikkat: Bu ilk kez oluyor

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Akaryakıt fiyatlarında bir zam bir indirim! Araç sahipleri dikkat: Bu ilk kez oluyor
Akaryakıta yine zam geldi. Ancak LPG kullananlara müjde! İndirim geliyor. İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayında ardı ardına yapılan zamların ardından benzin ve motorin fiyatları Temmuz ayında da değişmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla benzin litre fiyatına yapılan 2,11 TL'lik bir zam gerçekleşti ve bu zam sonrasında benzin fiyatları 26 liranın üzerine çıkmış oldu.

akaryakıt

Motorin fiyatları ise bugün için zam beklenmiyor. Ancak, gece yarısından itibaren LPG (otogaz) fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Kurban Bayramı öncesinde döviz kurlarındaki artış nedeniyle otogaz fiyatlarına 66 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Ancak sektör temsilcilerine göre, ürün fiyatlarındaki gerileme sebebiyle otogaz fiyatlarında Salı gece yarısından itibaren 55-70 kuruş arasında bir indirim bekleniyor.

Haziran ayı boyunca akaryakıt fiyatları sürekli olarak yükselirken, benzinin litresi 3,36 TL, motorinin litresi ise 4,37 TL arttı. Temmuz ayına girilirken, hem benzin hem de motorin fiyatları 24 TL'nin üzerine çıkmış durumda.

İşte 4 Temmuz Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin-motorin fiyatları:

İstanbul'da benzin fiyatı 26.17 TL, motorin fiyatı 23.90 TL ve LPG (otogaz) fiyatı 11.33 TL.

Ankara'da benzin fiyatı 26.65 TL, motorin fiyatı 24.37 TL ve LPG (otogaz) fiyatı 11.46 TL.

İzmir'de benzin fiyatı 26.64 TL, motorin fiyatı 24.45 TL ve LPG (otogaz) fiyatı 11.32 TL olarak belirlendi.

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