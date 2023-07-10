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Akaryakıta kalıcı zam geliyor! Her depo dolduruşta yansıyacak: Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

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Akaryakıta kalıcı zam geliyor! Her depo dolduruşta yansıyacak: Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta kalıcı zam geldi işte kalıcı zammın ardından değişen pompa fiyatları....

 

AKARYAKITA KALICI ZAM

Brent petrol fiyatının sürekli olarak değişmesi ve fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarının da yeniden güncellenmesine neden oluyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıta gelen zamların ardından akaryakıta yeni bir zam daha yansıyacak. Bu durum ise sürücüleri çileden çıkarıyor. Araç sahiplerine hem KDV zammı geliyor hem de pompa zammı…. İşte detayları….

akaryakıt

KDV ÖTV derken zamların ardı arkası kesilmez oldu. Akaryakıta ise gelen zamların biri bitmeden diğeri gelince sürücülerde isyan bayrağını açtı. İşte güncel fiyatlar ve gelen zamlar….

10 Temmuz Pazartesi gecesi akaryakıt ürünlerinden benzine 41 kuruş motorine 38 kuruş KDV artışı geldi. Bunun nedeni ise yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 20 ye çıkarılmış olmasıdır. Sürücüler ise yapılan zamlardan resmen bıktıklarını ifade ediyor.

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26.14 TL

• İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 24.80 TL

• İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.85 TL

• İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26.19 TL

• İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 24.86 TL

• İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.89 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Ankara'da benzin litre fiyatı: 26.64 TL

• Ankara'da motorin litre fiyatı: 25.31 TL

• Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

• İzmir'de benzin litre fiyatı: 26.66 TL

• İzmir'de motorin litre fiyatı: 25.42 TL

• İzmir'de LPG litre fiyatı: 11,99 TL

Ekonomi
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