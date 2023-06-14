Akaryakıta zam, toplu taşımaya zam! O ilde otobüs ve dolmuş ücretleri resmen ikiye katlandı!
Bilecik'in ardından Trabzon'da ulaşım araçlarına zam yapan ikinci il olarak kayıtlarda yerini aldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara bakılarak kısa mesafeli ve öğrenci fiyatlarında artış yapıldı. Yeni fiyatlar dolmuş için 12 Haziran'da otobüs için ise 16 Haziran'da kullanıma başlayacağı belirtildi.
TRABZON TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
Ortahisar: Tam 5.00 lira, indirimli 4.00 lira, öğrenci 2.50 TL
Akçaabat: Tam 7.50 lira, indirimli 6.00 lira, öğrenci 5.00 TL
Araklı: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50TL
Arsin: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00 TL
Beşikdüzü: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10TL
Çarşıbaşı: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50TL
Çaykara: Tam 40.00 lira, indirimli 32.00 lira, öğrenci 18.75TL
Düzköy: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50TL
Hayrat: Tam 25.00 lira, indirimli 20.00 lira, öğrenci 12.50TL
Köprübaşı: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10 TL
Maçka: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50TL
Of: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10.00 TL
Sürmene: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00 TL
Şalpazarı: Tam 22.00 lira, indirimli 17.60 lira, öğrenci 12.00 TL
Tonya: Tam 22.00 lira, indirimli 17.60 lira, öğrenci 12.00TL
Vakfıkebir: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00TL
İlçe dolmuş hatlarının fiyatları ise şu şekilde oldu:
Akçaabat - Trabzon: Tam 11 lira, öğrenci 8TL
Araklı - Trabzon: Tam 24 lira, öğrenci 17,50 TL
Beşikdüzü - Trabzon: Tam 33 lira, öğrenci 22,50 TL
Çarşıbaşı - Trabzon: Tam 26 lira, öğrenci 17,50TL
Çaykara - Trabzon: Tam 48 lira, öğrenci 37,50TL
Düzköy - Trabzon: Tam 24 lira, öğrenci 17,50TL
Köprübaşı - Trabzon: Tam 17 lira, öğrenci 11,50TL
Maçka - Trabzon: Tam 21 lira, öğrenci 12TL
Of - Trabzon: Tam 36 lira, öğrenci 26TL
Sürmene - Trabzon: Tam 27 lira, öğrenci 18TL
Şalpazarı - Trabzon: Tam 37 lira, öğrenci 26TL
Tonya - Trabzon: Tam 37 lira, öğrenci 26TL
Vakfıkebir - Trabzon: Tam 32 lira, öğrenci 21,50TL
Yomra - Trabzon: Tam 11 lira, öğrenci 8TL
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