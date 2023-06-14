Akaryakıta zam, toplu taşımaya zam! O ilde otobüs ve dolmuş ücretleri resmen ikiye katlandı!

Bilecik'in ardından Trabzon'da ulaşım araçlarına zam yapan ikinci il olarak kayıtlarda yerini aldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara bakılarak kısa mesafeli ve öğrenci fiyatlarında artış yapıldı. Yeni fiyatlar dolmuş için 12 Haziran'da otobüs için ise 16 Haziran'da kullanıma başlayacağı belirtildi.

TRABZON TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Ortahisar: Tam 5.00 lira, indirimli 4.00 lira, öğrenci 2.50 TL

Akçaabat: Tam 7.50 lira, indirimli 6.00 lira, öğrenci 5.00 TL

Araklı: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50TL

Arsin: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00 TL

Beşikdüzü: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10TL

Çarşıbaşı: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50TL

Çaykara: Tam 40.00 lira, indirimli 32.00 lira, öğrenci 18.75TL

Düzköy: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50TL

Hayrat: Tam 25.00 lira, indirimli 20.00 lira, öğrenci 12.50TL

Köprübaşı: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10 TL

Maçka: Tam 12.00 lira, indirimli 9.60 lira, öğrenci 6.50TL

Of: Tam 19.00 lira, indirimli 15.20 lira, öğrenci 10.00 TL

Sürmene: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00 TL

Şalpazarı: Tam 22.00 lira, indirimli 17.60 lira, öğrenci 12.00 TL





Tonya: Tam 22.00 lira, indirimli 17.60 lira, öğrenci 12.00TL

Vakfıkebir: Tam 15.50 lira, indirimli 12.40 lira, öğrenci 8.00TL

İlçe dolmuş hatlarının fiyatları ise şu şekilde oldu:

Akçaabat - Trabzon: Tam 11 lira, öğrenci 8TL

Araklı - Trabzon: Tam 24 lira, öğrenci 17,50 TL

Beşikdüzü - Trabzon: Tam 33 lira, öğrenci 22,50 TL

Çarşıbaşı - Trabzon: Tam 26 lira, öğrenci 17,50TL

Çaykara - Trabzon: Tam 48 lira, öğrenci 37,50TL

Düzköy - Trabzon: Tam 24 lira, öğrenci 17,50TL

Köprübaşı - Trabzon: Tam 17 lira, öğrenci 11,50TL

Maçka - Trabzon: Tam 21 lira, öğrenci 12TL

Of - Trabzon: Tam 36 lira, öğrenci 26TL

Sürmene - Trabzon: Tam 27 lira, öğrenci 18TL

Şalpazarı - Trabzon: Tam 37 lira, öğrenci 26TL

Tonya - Trabzon: Tam 37 lira, öğrenci 26TL

Vakfıkebir - Trabzon: Tam 32 lira, öğrenci 21,50TL

Yomra - Trabzon: Tam 11 lira, öğrenci 8TL