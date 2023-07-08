Akaryakıtta tarife değişti! Hem zam hem indirim geldi: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Son dakika haberine göre, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Motorin fiyatları 87 kuruş zamlandı ve ülke genelinde mazot fiyatı ortalama olarak 25 liranın üzerine çıktı. Öte yandan, Otogaz (LPG) fiyatları ise 65 kuruş indirildi ve 10 lira seviyesine düştü.





İstanbul'da benzin litre fiyatı 26.17 TL, motorin litre fiyatı 24.77 TL, Otogaz litre fiyatı ise 10.70 TL olarak belirlendi. Ankara'da benzin litre fiyatı 26.65 TL, motorin litre fiyatı 25.27 TL, Otogaz litre fiyatı ise 10.82 TL oldu. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 26.64 TL, motorin litre fiyatı 25.42 TL ve Otogaz litre fiyatı 10.67 TL olarak güncellendi. Bu değişiklikler, Brent petrol fiyatının dalgalı bir seyir izlemesi ve dolar kurunun 26 TL seviyelerinde bulunmasının etkisiyle gerçekleşti.

Motorin fiyatları, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruş zamlandı. Bu zam, motorin kullanıcılarını olumsuz etkileyecek ve mazot fiyatlarını ülke genelinde 25 liranın üzerine çıkardı. Motorin, özellikle ticari araçlar ve kamyonlar gibi yüksek yakıt tüketen araç sahipleri için önemli bir akaryakıt çeşidi olduğundan, bu zam haberleri bu kesimi etkileyecektir.

Benzin fiyatları da motorinle birlikte yükseldi. Geçtiğimiz gün yapılan 2 lira 11 kuruşluk zamın ardından benzin fiyatları da artış gösterdi. Bu durum, özellikle binek araç sahipleri ve günlük olarak benzin tüketen kişiler için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Ancak, Otogaz (LPG) fiyatlarına gelince, durum farklı oldu. Otogaz fiyatları gece yarısından itibaren 65 kuruş geriledi. Bu düşüş, Otogaz kullanıcıları için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Otogaz, genellikle araçların yakıt maliyetlerini düşürmek amacıyla tercih edilen bir alternatif olarak bilinir. Dolayısıyla, Otogaz fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu yakıtı kullanan araç sahipleri daha ekonomik bir seçeneğe sahip olacaklar.