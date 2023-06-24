Akbank bayram kredisi kampanyasını başlattı! Tam 100 bin TL veriyor: Faiz oranına dikkat

Son dönemlerde bankaların düzenlediği kredi kampanyaları merakla araştırılırken Akbank bayram öncesinde müjdeyi verdi! Bayram öncesi başvuru yapan müşterilere 50 bin TL'ye varan ödeme yapılacak. Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKBANK BAYRAM ÖNCESİ MÜJDESİ

Akbank tarafından verilen son bilgilere göre faiz oranlarının değişeceği haberleri vatandaşla paylaşıldı. Akbank faiz oranları müşterinin talep ettiği kredi tutarına, kredi vadesine, kredi notuna ve mesleğe göre değişkenlik gösterebiliyor. Akbank kredi faizleri mobil uygulama, internet bankacılığı ve çağrı merkezinden öğrenilebiliyor. Kredi başvurusu yapacak müşteriler hayat sigortalı, sigortasız şekilde kredi başvurusu yapabiliyor. Faiz oranları sigortalı ya da sigortasız tercihlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bayram öncesi 3 ay ertelemeli kredi başvuruları için 50 bin TL kredi için 36 ay vade, 50 bin TL ve 100 bin TL kredi için 24 ay vade, 100 bin TL ve üstü tutarlar için 12 ay vade imkanı sunuluyor.





Ödemesiz dönem bittikten sonra ilk ödeme erteleme faizinin tamamı ödenerek başlıyor. Kredi tahsis ücreti kredi tutarlarının binde 5'i oranında hesaplanıyor. Akbank kredi başvurusu yapan müşterilerin kredi politikaları çerçevesinde değerlendirerek reddetme ya da ek belge talep etme ya da kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Şubeden başvuru yapacak müşterilerin kimlik aslı ya da fotokopisi, adres belgesi, gelir belgesi, özel sektör çalışanları için SGK Hizmet Döküm Belgesi sunması gerekiyor. Akbank bayram öncesi üç ay ertelemeli kredi fırsatının yanında emekli müşterilerine de yüksek oranlarda emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Emekli müşterilerin 30 Haziran tarihine kadar bankaya emekli maaşını bankaya taşıması ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermesi durumunda promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Aynı zamanda emekli promosyonunun yanında Akbank kredi kartı başvurusu yapan emekli müşterilerin 12 ay boyu tek seferde ya da toplam her ay en az 2 bin 500 TL harcama sözü vermesi karşılığında 3 bin chip-para ve toplam 10 bin TL ödülden faydalanabiliyor. Emekli maaşı taşıma işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama, internet bankacılığı ve çağrı merkezlerinden yapılabiliyor.