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Akbank müşterileri bu kampanyaya bayılacak! Tek işlemi yapanlara 1500 TL para iadesi var!

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Akbank müşterileri bu kampanyaya bayılacak! Tek işlemi yapanlara 1500 TL para iadesi var!
Akbank, müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yürüttüğü kampanyalarla finansal destek sağlayan Akbank, müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. Bu kampanya kapsamında, müşterilere 1.500 TL geri ödeme imkanı sunulacak.

Akbank, müşterilerine çeşitli kampanyalarla destek vermeye devam ediyor. Müşterilerinin bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla kredi kampanyaları ve özel harcama fırsatları sunan Akbank, şimdi de mobil şubesi üzerinden müşterilerine yönelik bir kampanya duyurdu. Kampanya, Akbank'ın mobil şubesine ilk kez müşteri olan ve belirli şartları yerine getiren kişiler için geçerli olacak. Bu kampanya kapsamında, müşterilere 1.500 TL geri ödeme imkanı sunulacak.
akbank

Akbank'ın duyurduğu kampanya detaylarına göre, mobil şubesi üzerinden ilk kez müşteri olan ve otomatik fatura ödeme talimatı veren kişiler aylık 1500 TL'ye kadar geri ödeme alabilecekler. Bu adımları takip eden müşterilere toplamda 5 ay süresince 1.500 TL geri ödeme yapılacak. Ayrıca kampanya, Akbank kredi kartından verilen talimatların yanı sıra vadesiz mevduat hesaplarından da geçerli olacak. Kampanya hakkında daha fazla detay için Akbank'ın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

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