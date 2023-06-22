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Akbank'tan bayrama özel kredi kampanyası! Krediyi şimdi al 90 gün sonra ödemeye başla!

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Akbank'tan bayrama özel kredi kampanyası! Krediyi şimdi al 90 gün sonra ödemeye başla!
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki Akbank bayram kredisi şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Akbank bayram öncesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşların yüzünü güldürdü! Peki kredinin şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKBANK BAYRAM KREDİSİ

Akbank tarafından bildirilen son haberlere göre bayram öncesi vatandaşın yüzü gülecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak ödeyecek. 

Akbank Bayram Kredisi

Akbank resmi internet sitesi üzerinden müşterileriyle paylaşılan haberlere göre 50 bin TL ve altı krediler için 36 ay vade, 50 bin TL ve 100 bin TL arası krediler için 24 ay vade, 100 bin TL ve üstü krediler için 12 ay vade seçeneği sunulacak. Kredi çeken müşteriler ilk taksitlerini 92 güne kadar erteleyebilecek. Akbank kredi ödemesi yapacağı müşterilerin kredi notuna göre değerlendirme yapacak. Aynı zamanda kredi tutarı ve vade seçenekleri de kredi notuna göre değişkenlik gösterebilecek. Kredi kampanyası kapsamında diğer bütün detaylar ve gerekli şartlar Akbank resmi internet sitesi üzerinden müşterileriyle paylaşılıyor. 

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