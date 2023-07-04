AKİB Haziranda 1,2 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı
Yayınlanma:
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), haziran ayında 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. AKİB Başkanı Gökhan Kılıçer, ocak-haziran döneminde ise toplamda 7,15 milyar dolarlık dış satım tutarına ulaşıldığını belirtti. İhracatta en fazla payı kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörleri aldı. Irak, Rusya ve Almanya ise en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.
AKİB Haziranda 1,2 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkanı Gökhan Kılıçer, haziran ayında 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kılıçer, ocak-haziran döneminde ise toplamda 7,15 milyar dolarlık dış satım tutarına ulaşıldığını belirtti. Bu dönemde en fazla ihracatın kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.
AKİB'in ihracatında Irak birinci sırada yer alırken, Rusya ve Almanya da önemli pazarlar arasında yer aldı. Suudi Arabistan, Yunanistan ve Rusya pazarları ise ihracat hacminde en güçlü artışları yaşanan ülkeler oldu.
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.