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Akıllı telefon parasına arsa satılacak! Milli Emlak 36 bin TL'ye kelepit arsa satıyor

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Akıllı telefon parasına arsa satılacak! Milli Emlak 36 bin TL'ye kelepit arsa satıyor
Milli Emlak, bugün itibarıyla 37 Bin TL karşılığında 364 metrekarelik bir arsa satışı başlattı. Motosiklet bile bu fiyattan satılmıyor! İşte ilan detayları...

Milli Emlak, müstakil ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca vatandaş için konut imarlı arsa satışını duyurdu. Özellikle az katlı ya da müstakil arsalarda yaşamak isteyenlerin talepleri arttıkça, arsa bulma zorluğu ortaya çıktı. Ancak Milli Emlak, bu duruma çözüm sunmak adına inanılmaz düşük fiyatlı bir arsa satışı gerçekleştirdi.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 11 BİN 100 TL

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Bugün itibarıyla başlayan satışta, 37 Bin TL karşılığında 364 metrekarelik bir arsa sunuluyor. Bu fiyat, hatta bir motosiklet bile alınamayacak kadar düşük bir seviyededir. Taşınmazın numarası 42010101245 olarak belirtilmiş olup, Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Arsanın muhammen bedeli 37 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 11 bin 100 lira olarak açıklanmıştır.

Yeni arsa veya arazi yatırımı yapmak isteyenler için oldukça cazip olan bu konut imarlı arsa, 37 bin TL'ye ihaleye sunulmaktadır. Milli Emlak'ın satışa çıkardığı araziler, KDV muafiyeti nedeniyle de tercih edilmektedir.

Konut imarlı arsanın satış ihalesi 5 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu fırsatı kaçırmamak adına yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle beklenmektedir.

İLAN DETAYLARI

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İşte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlanan ihale ilanının detayları:

Tahmin Edilen İhale Bedeli: 37.000,00 TL

Teminat Bedeli: 11.100,00 TL

Uygun Yüzölçümü: 364,00 m²

İhale Tarihi: 05/07/2023

İhale Saati: 11:30

İhale Yeri: Belirtilmemiş

İletişim Adresi: http://konya.csb.gov.tr/

Telefon: (332) 224 56 00

Diğer bilgiler ise şu şekildedir:

Taşınmaz No: 42010101245

Pafta/Ada/Parsel: 2//211

İmar Durumu: Evet

İmar Özellik Adı: Konut

Yasal Dayanak: 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü: 364,00 m²

Hazine Hissesi: -

Satılacak Yüzölçümü: -

Milli Emlak'ın bu fırsatını değerlendirmek isteyenlerin, detaylı bilgiler için ilgili iletişim kanallarını kullanmaları gerekmektedir.

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