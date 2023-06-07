AKP'li Akbaşoğlu'ndan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam açıklaması: 'Vaadler gerçekleşecektir!'

Ak Parti'nin grup başkanvekilliği görevini yürüten Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün asgari ücret, memur ve aynı zamanda emekli aylıklarına yapılan zamları değerlendirdi.

Akbaşoğlu, Habertürk TV'ye verdiği röportajda şunları söyledi:





"Bu konuda "Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının yaptığı teknik çalışmalar var. Toplu sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan, söz konusu enflasyon oranını yansıtan bir oran var. Şüpheli ve buraya sosyal oranı da ekleyerek bu yansıyacak. Devlet memuru maaşlarında söz verdiğimiz şeyin tarafıyız, dolayısıyla efendim, bir aya kadar görmeyi umduğumuzu yapacağız.

Komisyon oluşur oluşmaz asgari ücret ve 22.000 TL asgari ücret teklifimizi sunacağız. Enflasyon haziranda da ortaya çıkacak. Enflasyon oranını ve refah farklarını 6 aylık bir süreçte değerlendireceğiz.

Satın alma gücü gerekli, hemşerilerin beklentileri karşılanacak. Bir ay içinde anlaşmanın emeklileri kapsadığını göreceğiz ve sınıflandırmanın kendisini dikkate alacağız ve çalışanlarımızı memnun edeceğiz. Tatilden önce, ödüllendirmek ve ödemek için de işler var."