Alkol ve sigara fiyatlarına enflasyon zammı! Yapılacak oran resmen belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, ekonomik göstergelerin yüksek seviyelerde seyrettiğini ve enflasyonun hala bir sorun olduğunu göstermektedir.



ALKOLLÜ İÇECEKLERE VE SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?





Enflasyon verilerinin ardından, alkollü içecekler ve sigaraya Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacağı açıklandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında ÜFE yüzde 14,82 artış gösterdi. Bu doğrultuda, alkollü içecekler ve sigarada da ÖTV tutarında yüzde 14,82 oranında bir artış gerçekleştirilecek.

NTV'nin haberine göre, alkol ve sigarada ÖTV zammı oranı, Yurt İçi ÜFE'ye paralel olarak yüzde 14,82 olarak belirlendi. Bu artış, alkollü içecekler ve sigaranın tüketimine ek bir mali yük getirecektir.



ÖTV zammı, alkol ve sigara gibi tütün ürünlerinin fiyatlarını artıracak ve tüketici üzerinde ek bir vergi yükü oluşturacaktır. Bu tür zamlar, sağlık ve bütçe açısından daha bilinçli tercihler yapmaya teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Alkollü içecekler ve sigaraya yapılan bu ÖTV zammı, enflasyon verileriyle birlikte ekonomik gelişmelerin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve hükümetin bütçe politikalarının bir parçası olarak şekillendirilmektedir.