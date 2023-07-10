Altın almak için sons şans kapıyı çalacak! Uzmanlar rekor öncesi son alım tarihini verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacağını duyurdu. Detaylar açıklanmıştır. İşte detaylar.

GAZİ YAKINLARI İÇİN KAMUDA GÖREVLENDİRME HABERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamaya göre, 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek bir törenle 263 kişi atanacak. Bu atamalar, noter huzurunda yapılacak ve çeşitli mesleklerde istihdam sağlanacak. Toplamda 48,819 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına kamuda istihdam imkanı sunulmuş olacak. Önceki açıklamada ise 517 kişinin atanacağı belirtilmişti. Atama sonuçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyalatama.aile.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İşte ayrıntılar...







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dakika açıklamasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamaları duyurdu. 11 Temmuz'da noter huzurunda gerçekleştirilecek bir törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edilecek. Açıklamaya göre, 82 kişinin ataması, öğrenim durumları dikkate alınarak çeşitli mesleklerde gerçekleştirilecek. Bu meslekler arasında avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanları yer alıyor.

Ataması yapılacak 263 kişiyle birlikte, bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını toplam sayısı 48,819'a ulaşacak. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 7 Nisan'da yapılan bir başka açıklamada ise 517 kişinin atamasının yapılacağı belirtilmişti. Ancak bu son açıklamaya göre, 263 kişi atanacak.

Noter huzurunda 11 Nisan'da gerçekleştirilen bir törenle, 146 hak sahibinin ataması yapıldı. Bu atamalar da öğrenim durumları dikkate alınarak farklı mesleklerde gerçekleştirildi. Arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atamalar gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Temmuz'da yapılacak olan törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atanacağını duyurdu. Bu önemli atama sürecinin noter huzurunda gerçekleştirileceği belirtildi. Ataması yapılacak kişilerle birlikte, şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdamı kamu sektöründe toplamda 48,819 kişiye ulaşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada 517 kişinin atanacağını belirtmişti, ancak son açıklamaya göre 263 kişi atanacak.

11 Nisan'da gerçekleştirilen bir törenle 146 hak sahibinin ataması yapıldı. Bu atamalar da öğrenim durumlarına göre çeşitli mesleklerde gerçekleştirildi. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atanmışlardır.

Atama sonuçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyalatama.aile.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adreste şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama sonuçlarına ulaşmak mümkündür.