Altın almak isteyenlere son çağrı! Yeni rekordan önce son alım fırsatı geliyor

ALTIN YATIRIMCISINA SON ÇAĞRI

Altın ve borsa uzmanları altında yaşanan yükseliş ile ilgili olarak yeni tahminde bulundular. Altının yakın zamanda yeni rekor tazeleyeceğini ifade eden uzmanlar yaptıkları uyarılar ile dikkat çekiyor.





Altın bu yıl içerisinde en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın rekor üzerine rekor tazeliyor. Yatırımcısı da altının bundan sonraki süreçte ki hamlesini öğrenmek için uzmanların yorumlarını dikkate alıyor.

Altındaki yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini ifade eden uzmanlar dolar TL kurunun bu süreçte belirleyici olacağını ifade etti. Uzmanlar dolarda kısa zamanda az da olsa çekilme olduğunu ifade ederek altınında 1550 liralara kadar gerileyebileceğini belirtti.

ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, gram altın yatırımcının yüzünü güldüren yatırım araçları arasında ilk sırada yer alıyor. Altının bu kadar yükselmiş olmasında düğün sezonunun da açılmış olması önemli. Para ve piyasalar uzmanı olan İslam Memiş altın tahmini ile yine dikkat çekti. İşte o yorum, ‘"Yılın ilk yarısında Yatırımcısına en çok altın kazandırdı. Yıla 1106 TL seviyesinden başlayan gram altın yüzde 46 artışla bugün 1618 TL seviyesini gördü. Gram altında yılsonuna kadar 1750- 1800 TL aralığı test edilebilir ancak kısa vadede bir geri çekilme öngörüyorum. Kısa vadede dolar TL kuru takip etmekte fayda var dolar TL kuru nereye gram altın oraya 24 TL seviyesine kadar gerileyen dolar TL kurumda gram altın 1550 TL seviyesine kadar sarkabilir."