Altın almak isteyenlerin beklediği açıklama geldi! İslam Memiş bu seviyeden alın diyerek duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyen yatırımcılar için beklenen açıklamayı yaparak önerilerde bulundu. Memiş, yaptığı açıklamada altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir seviyenin olduğunu vurgulayarak, yatırımcılara "bu seviyeden alın" tavsiyesinde bulundu.

Memiş, altın piyasasını sabırla takip ettiğini ve analizlerini yaparak bir rakam verdiğini ifade etti. Altın fiyatlarının dalgalanmaları ve piyasa koşullarını dikkate alarak, belirli bir seviyeyi altın almak için uygun görüp görmediğini değerlendirdi.





Yatırımcılara seslenen Memiş, altın almak isteyenlere belirli bir rakam vererek bu seviyeden alım yapmalarını önerdi. Bu açıklama, altın piyasasında işlem yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

İslam Memiş, uzun süredir altın ve para piyasalarını takip eden ve analizlerini paylaşan bir uzman olarak, yatırımcıların doğru kararlar alabilmeleri için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Bu nedenle, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmekte ve açıklamaları dikkate alınmaktadır.

Altın fiyatlarına yönelik bu tür açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini belirlemelerine ve doğru zamanı yakalayarak kar elde etmelerine yardımcı olmaktadır. İslam Memiş'in altın almak isteyenlere verdiği rakam, yatırımcılar için önemli bir sinyal olarak değerlendirilmekte ve piyasada hareketlilik yaratmaktadır.

Ancak yatırımcıların, bu tür tavsiyeleri alırken kendi risk toleranslarını ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Her yatırımcının kendi stratejileri ve hedefleri farklı olabileceğinden, bu tür tavsiyeleri dikkate alırken kendi analizlerini yapmaları ve uzman görüşlerini değerlendirmeleri önerilmektedir.Bist100 endeksinin 5.582 puan seviyesinden kapanış yaparak yeni girişler için fırsatlar vereceğini öngörüyor. Hedefi ve stratejisinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtiyor.





Dolar/TL kuruyla ilgili olarak yükselen ve gerileyen bir trendi takip ettiğini söylüyor. Alım için dolar/TL'de beklediği geri çekilmeleri gözlemleyeceğini belirtiyor. 5.400 seviyesi ve altına sarkmadan alım için uygun seviyeler olmadığını düşünüyor. Önemsediği seviyelerin 24,00 ve 23,70 lira olduğunu belirtiyor.

Dolar bulunduranların tatil öncesi parite üzerinden Euro, Sterlin, altın ve gümüş alımı yapmak için iyi fırsatlar olduğunu söylüyor. Ancak bu işlemlerin parite üzerinden yapılması gerektiğini vurguluyor.

EURO/USD paritesinin 1,0894 seviyesinden kapanış yaptığını belirtiyor. 1,0850-1,08 seviyelerinin bu yılın giriş için iyi fırsatlar olduğunu düşünüyor.

Bu yıl için 1,15 seviyesinin Euro beklentisinin hala geçerli olduğunu ifade ediyor. Dolar ile Euro arasında tercih yapılması durumunda kendisinin Euro'yu tercih ettiğini belirtiyor.