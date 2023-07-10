Altın almak ya da satmak isteyenler dikkat! İlk kez bu tarih verildi

Döviz ve altın piyasalarındaki artışın devam ettiği bir dönemde, uzmanlar Eylül sonrasında yılın son çeyreğinde ons altında daha pozitif bir eğilim öngördüklerini belirtiyor. Altın alıcıları ve satıcıları için net bir tarih verilmedi, ancak ilerleyen dönemde altın fiyatlarının olumlu bir yönde seyretmesi bekleniyor. Bu durum altınla ilgilenenlerin dikkatini çekiyor ve fiyatları takip etmeleri gerektiğini gösteriyor. İşte detaylar...





DÖVİZ VE ALTIN PİYASALARIN ARTIŞ YAŞANIYOR

Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gram altının şu anda sergilediği performansın yılın geri kalanında da devam etmesini beklediğini belirtti. Ergezen, Federal Reserve'in biraz daha sıkılaşma politikasına geçiş yapmasının ons altın fiyatlarında geri çekilmeye neden olduğunu ve destek seviyelerinin test edildiğini ifade etti. Önemli destek seviyelerine kadar geri çekilerek 1.900 seviyesinin görüldüğünü aktaran Ergezen, ilerleyen dönemde düşüş marjlarının azalacağını ve yükseliş marjlarının artacağını söyledi. İşte ayrıntılar...





Egezen, bir süre daha altının yatay bir bant içinde dalgalanacağını öngördüğünü belirtti. Bu süre zarfında 1.892-1.900 bandının altında aşağı yönlü hareketlerin, 1.935 bandının ise yukarı yönlü hareketlerin gözlemleneceğini ifade etti. Daha sonra ise faiz indirimlerinin konuşulmaya başlandığı bir dönemi bekleyeceklerini ve bu süreçte altında satış baskısının azaldığını ve direnç seviyelerinin yavaş yavaş test edildiğini gözlemleyeceklerini söyledi. Bu durumun Eylül sonrasında yılın son çeyreğinde ons altında daha olumlu bir eğilim görmelerine yol açacağını ifade etti.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde salı günü hayatın duracağı haberleri de gündemde. Detaylar konusunda ise metinde bilgi bulunmuyor.

Sonuç olarak, Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatlarının gelecek dönemde yatay bir seyir izleyeceğini ve Eylül sonrasında yılın son çeyreğinde daha olumlu bir eğilim görmeyi beklediğini belirtiyor. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde salı günü yaşanacak bir durumun detayları konusunda bilgi verilmiyor.