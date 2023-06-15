Altın biriktirenler aman dikkat! İslam Memiş uyardı: Bunu yapmayan kaybedecek

Uzman isim İslam Memiş, altın ve doların sürekli yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti. Memiş'in yaptığı açıklamalar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte yeni uyarılar ve detaylar...

İslam Memiş, önceki değerlendirmesinde gram altının 1.400 TL üzerinde alınmaması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi ise belirli bir zaman dilimi işaret ederek, altın sahiplerine bu süreçte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarındaki ani dalgalanmalar son günlerde artış gösterdi. Doların 24 TL seviyelerine çıkması, altın fiyatlarına olan ilgiyi artırdı. Yatırımcılar, "Altın ne zaman alınmalı? Gram altın şu anda alınmalı mı?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İslam Memiş, yaptığı tahminler ve analizlerle dikkat çeken bir isim olarak, altın almayı düşünen kişileri uyarıyor. Ayrıca, ekonomideki gelişmelere de değinen Memiş, önemli açıklamalarda bulunuyor.





ZİRVEYE YENİLENDİ!

Önerileriyle yatırımcıların büyük ilgisini çeken İslam Memiş, borsa, altın ve dolar hakkında önemli açıklamalar yapıyor. Gram altın, 1.400 TL seviyesini aşarak 1.474 TL'ye kadar yükseldi ve zirveyi yeniden güncelledi. Bu durum, altın almak isteyen yatırımcıların kararsız kalmasına neden oluyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ŞAŞIRTICI GRAM ALTIN TAHMİNİ

Uzman isim İslam Memiş, son dönemde Mehmet Şimşek ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Yatırımcıların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz ve altın fiyatlarında düşüşlerin yaşanacağını, Türk Lirası'nın diğer para birimlerine göre daha değerli hale geleceğini belirtiyor. Ancak, Memiş, bu durumun ne kadar süreceğinin net olmadığını ifade ediyor. Ekonomik durumun zamanla düzelebileceği ihtimaline dikkat çeken Memiş, dolar, euro ve gram altın alımı yapanların hayal kırıklığına uğrayabileceğini belirtiyor. Özellikle seçim öncesinde yoğun talep gören altın alıcıları, hayal kırıklığı yaşayabilirler.